Главу Бижбулякского района Башкирии лишили должности и отправили под суд

Экс-главу администрации Бижбулякского района обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Муниципальный служащий нанес ущерб в размере пяти миллионов рублей, приобретя за счет бюджетных средств жилье для детей-сирот.

Как выяснили следователи СК, квартиры глава приобрел без конкурсных процедур у знакомого коммерсанта. А сам жилой двухквартирный дом в селе Бижбуляк, построенный без разрешительных документов, оказался непригодным для проживания. Несмотря на это, чиновник подписал все разрешительные документы.

В ближайшее время экс-главу будут судить. Отдельное уголовное дело завели на застройщика.