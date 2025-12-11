В Башкирии арестован глава Бижбулякского района

Главе предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при предоставлении жилья детям-сиротам.

По версии следствия, детям-сиротам были выданы помещения, не отвечающие обязательным санитарным и техническим нормам, о чем руководитель района знал.

Причем помещения в селе Бижбуляк были построены без разрешительной документации, а их фактическая рыночная стоимость, согласно экспертным заключениям, была в разы ниже установленных муниципальных контрактов, что привело к причинению ущерба бюджету в размере пяти миллионов рублей.

Следователи отметили, что «глава администрации обеспечил незаконное содействие индивидуальному предпринимателю при строительстве и вводе в эксплуатацию, а также последующем приобретении администрацией района двух помещений, предназначенных для детей-сирот».

Фото предоставлено пресс-службой регионального Следкома.