В Башкирии предпринимателей наказали за некачественное жильё для детей-сирот

В мошенничестве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, признали виновными предпринимательницу из Белокатайского района и её супруга.

Семейная пара за 19 миллионов рублей реализовала местной администрации 20 квартир, построенных специально для детей сирот. При этом строительство объектов проходило с отступлением от технических регламентов и норм и нарушением градостроительного законодательства.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, вместо фундамента строители использовали деревянные пеньки. А системы вентиляции и энергоснабжения обустраивали с нарушениями. После прокурорской проверки возбудили уголовное дело.

На суде супруги отказались признавать вину. Несмотря на это, каждого приговорили к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также на каждого наложили штраф в размере 300 тысяч рублей. Для возмещения ущерба на транспорт и жильё семейной пары наложили арест.

Ранее мы писали, что заместителя главы Белокатайского района, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию непригодного жилья, обвинили в превышение должностных полномочий.