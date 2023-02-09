В Башкирии полиция обезвредила «смотрящего» за Белебеем

Уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии завели на жителя Белебея. Мужчина, собиравший дань с таксистов и пытавшийся отобрать бизнес и у местной предпринимательницы, оказался криминальным авторитетом.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в апреле 2020 года горожанин получил статус «смотрящего за городом». В «полномочия» белебеевца вошли сбор общака, решение конфликтов между уголовниками и контроль над соблюдением криминальных традиций.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступлений.