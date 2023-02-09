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Сегодня, 15:01

В Башкирии полиция обезвредила «смотрящего» за Белебеем

Задержанный за вымогательство горожанин оказался крупной шишкой в криминальной иерархии.

интернет
Фото:интернет

Уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии завели на жителя Белебея. Мужчина, собиравший дань с таксистов и пытавшийся отобрать бизнес и у местной предпринимательницы, оказался криминальным авторитетом.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в апреле 2020 года горожанин получил статус «смотрящего за городом». В «полномочия» белебеевца вошли сбор общака, решение конфликтов между уголовниками и контроль над соблюдением криминальных традиций.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступлений.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдбелебей
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