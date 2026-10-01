Лет до ста расти нам без старости

Естественный предел человеческой жизни составляет 120-125 лет, считает главный внештатный гериатр России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. Пока что до столь преклонных лет дожили лишь единицы из миллиардов землян, однако стремиться к здоровому и счастливому долголетию можно и нужно, утверждает наука. Для этого необходимо беречь сердце и психику, всегда оставаться физически и социально активным, регулярно обследоваться у врачей и дружить со своими генами.

Двигайтесь и чаще улыбайтесь

— Недавно мне довелось консультировать на дому столетнюю пациентку. Я ожидал увидеть ее в постели, в окружении суетящихся родственников. Но вместо этого пожилая дама, нарядно одетая и даже кокетливая, встретила меня сама, опираясь на тросточку, — рассказал уфимский врач-геронтолог-психиатр Михаил Пархоменко. — И она раскрыла мне два секрета долгой и полноценной жизни. Первый — она всю жизнь, даже в тяжелые времена, в войну, дважды в день делала зарядку, буквально по пять-семь минут. А второй секрет — ко всему в жизни относиться с юмором.

Все мы стареем, никуда от этого не деться, отметил врач. Но старость бывает разная. И бороться нужно только с патологической формой старения. Михаил Пархоменко перечислил ее признаки: это медлительность и неуверенность походки; потеря в течение года по необъяснимым причинам массы тела до 5 кг и выше; рассеянность; нарушения памяти, когда пожилой человек все чаще забывает обычные слова, имена друзей-приятелей.

Как избежать патологического старения? Всем известен постулат «Движение — это жизнь». Геронтолог предо­стерегает от гиперопеки над пожилыми родственниками. Нередко дети и внуки из лучших побуждений берут на себя все их бытовые обязанности: готовку, уборку, походы по магазинам, контакты с различными организациями.

— И все это ведет к тому, что человек в социальном и бытовом плане быстро дезадаптируется, а от малоподвижного образа жизни у него развивается мышечная слабость. Вам кажется, что вы проявляете заботу, а на самом деле человек с вашей помощью быстрее превращается в беспомощного старика, — подчеркивает специалист. — Пока он что-то может делать сам, пусть даже не совсем качественно, — пусть делает.

Еще одна важная вещь — полноценный сон. Пожилые люди спят меньше, но семь часов — необходимый минимум. Если есть проблемы с засыпанием, сон прерывистый или отсутствует его глубокая фаза, обязательно нужно обратиться за помощью к сомнологу, гериатру или психиатру.

— Во время глубокой фазы сна головной мозг очищается от продуктов жизнедеятельности. Если нет глубокой фазы сна, то начинаются нарушения нейронных связей. Последствиями плохого сна могут быть сердечно-сосудистые и неврологические проблемы, нарушения моторно-двигательного аппарата, возможна тревога, депрессия, чувство одиночества, — пояснил специалист.

И, наконец, необходимый элемент здорового старения — активный образ жизни, социализация. Посещение различных мероприятий, поездки, кружки, общение — что угодно, главное, чтобы в этом возрасте вчерашний день не был похож на завтрашний, советует врач.

Есть простые упражнения для головного мозга. Например, специалисты советуют время от времени выполнять простые и привычные действия левой рукой, — чистить зубы, причесываться, вытирать пыль, мыть посуду. Это доставляет дискомфорт, но и активирует нейронные связи. А если вы часто ходите по определенным маршрутам, то время от времени меняйте их. Прогулка, поход в гости или магазин не должны совершаться на автоматизме.

Если пожилые люди общаются с внуками школьного возраста, можно заново осваивать вместе с ними начальную школу — и с ребенком заниматься, и себе польза. Также улучшают когнитивные функции сложные игры, например, карточные; изучение иностранных языков, разучивание стихов, освоение новых навыков.

— Один из самых опасных периодов в жизни человека — выход на пенсию, — предостерегает Михаил Пархоменко. — Человек ежедневно был в коллективе, решал какие-то задачи, жизнь кипела — и вдруг пенсия. Квартира, четыре стены, телевизор, в лучшем случае — сад-огород. Очень быстро наступает отгороженность от мира, чувство одиночества. Человек ощущает себя никому не нужным. Это шаг к депрессии, а депрессия — это дестабилизация сердечно-сосудистой деятельности, нарушения сна. Обращаюсь ко всем детям и внукам: будьте особенно внимательны к своим родственникам первые год-два после выхода на пенсию, не давайте им замкнуться в себе, отслеживайте все тревожные симптомы. Иначе старость не заставит себя долго ждать.

Главное, ребята, сердце сохранить

Основной причиной смертности и в России, и во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Как сохранить самый важный орган здоровым на долгие годы, рассказала врач-кардиолог Альмира Галимзянова.

— Сердце — это орган, который не имеет дублера и никогда не останавливается, перекачивая за сутки около семи тысяч литров крови, это колоссальная работа, — отметила кардиолог. — Последние исследования показали, что оно работает так называемым вахтовым методом. То есть одни клетки сердечной мышцы, называемые кардиомиоцитами, работают, а другие клетки в это время отдыхают.

Так происходит в норме. Если же у человека какие-то проблемы и сложности — например, стресс, большая физическая нагрузка, воспаление, сердечно-сосудистые заболевания и так далее, то сердце включает мобилизационный режим: все его клетки работают одновременно. Такой режим сравнивают с работой на галерах, когда гребцы, вместо того чтобы работать и отдыхать по очереди, начинают грести все сразу, ускоряя ход корабля.

Понятно, что такой режим не может продолжаться долго. Клетки сердца начинают уставать и переходят вначале в состояние гипоксии, а потом и анабиоза. Анабиоз — это уникальное свойство кардиомиоцитов «впадать в спячку»: его используют, например, при трансплантации — сердце останавливают и потом вновь запускают. Но если проблема не исчезает, то анабиоз перестает действовать, развивается сердечная недостаточность, и клетка погибает.

— Поэтому главная задача кардиологов — это сохранить нашу клетку, наш кардиомиоцит как можно дольше здоровым, — пояснила Альмира Галимзянова. — Есть такое понятие, как формула здоровья сердца — это комплекс показателей и рекомендаций, которые помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы в оптимальном режиме.

Формула здоровья сердца включает в себя контроль ключевых параметров, коррекцию образа жизни и регулярный медицинский мониторинг. Каждому необходимо контролировать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, знать цифры общего холестерина, сахара крови, липопротеинов низкой плотности — так называемого плохого холестерина. Также важен объем талии: у мужчин он должен быть меньше 102 сантиметров, у женщин — 88 сантиметров.

Большое значение для здоровья сердца имеет, опять же, полноценный сон — семь-восемь часов, а также ежедневное движение: нужно проходить хотя бы три километра в день. Во время ходьбы запускается механизм разгрузки сердца. При этом важно помнить: если есть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, то ходьба должна быть физиологической, спокойной. При быстрой ходьбе сердце переходит в мобилизационный режим, разгоняя частоту сокращений. Такая тренировка полезна лишь здоровому сердцу.

— Но врач может только подсказать, направить вас по нужному пути. А пойдете вы этой дорогой или нет — это ваш выбор. И от этого зависит, насколько долго и качественно вы будете жить.

С геномом на «ты»

Согласно данным Фонда Организации Объединенных Наций, человечество стареет очень быстрыми темпами. Но это еще полбеды. Хуже, что старость, как правило, приносит с собой проблемы со здоровьем. На данный момент более 90% людей старше 65 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание, а 70% — два таких заболевания. И только один человек из пяти тысяч переживает столетний рубеж. Доктор медицинских наук, академик Академии наук Республики Башкортостан и член-корреспондент РАН, научный руководитель института биохимии и генетики Эльза Хуснутдинова рассказала о том, какую роль в старении, долголетии и развитии наследственных заболеваний играет генетика.

В настоящее время считается, что старение — это результат совместного действия многих генетических факторов с факторами окружающей территории и образа жизни. Причем роль наследственности составляет примерно 20-25%, образа жизни — 50-60%, окружающей среды — 20-25%, рассказала специалист.

Выходит, что наибольшую роль в старении организма играет именно образ жизни. В самом деле, курение, злоупотребление алкоголем, гиподинамия, неправильное питание, хронический стресс и нарушение сна могут сокращать жизнь в среднем на десять лет. Многофакторные заболевания — также результат совместного действия генома и внешней среды. Роль генома в их развитии может составлять от 30 до 60%, а роль внешней среды — 50-70%.

— Точно установлено, что наш геном содержит два вида информации, — рассказала Эльза Хуснутдинова. — Генетическую — закодированную в ДНК программу создания живого организма, и эпигенетическую — регулирующую прочтение этой программы, то есть как, где и когда должна быть реализована генетическая информация. Можно сказать, что генетика предполагает, а эпигенетика располагает.

Согласно современным представлениям, старение и многофакторные заболевания — это результат взаимодействия трех факторов. Первый — мутации и гены предрасположенности к заболеваниям в геноме. Второй — неблагоприятные факторы окружающей среды: хронический стресс, несбалансированное питание (избыток сахара, трансжиров), загрязнение воздуха, контакт с токсинами, побочные эффекты лекарств, социально-экономические условия (доступ к качественной медицине, уровень дохода, влияющий на образ жизни). И третий — эпигеном, то есть различные эпигенетические факторы, которые изменяются под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды. Можно сказать, что гены задают стартовый потенциал, среда подталкивает, а эпигеном выступает тем самым «интерфейсом», который переводит внешние сигналы в конкретные изменения работы клеток.

Роль эпигенома генетик продемонстрировала на примере. Такой неблагоприятный фактор внешней среды, как плохое обращение с ребенком, пережитое в детстве насилие, может «перепрограммировать» работу определенных генов, изменяя их активность. И это может иметь долгосрочные последствия для здоровья и поведения.

— В 2022 году геном человека был полностью просеквенирован, то есть прочитан, — напомнила генетик. — Можно назвать его энциклопедией жизни: в геноме записана вся информация о том, какой у нас будет цвет глаз, рост, характер и темперамент, какими болезнями мы можем заболеть в течение жизни и так далее. Геном состоит из трех миллиардов пар нуклеотидов, в нем содержится около 25 тысяч генов. В геноме также могут находиться гены предрасположенности к развитию определенных заболеваний, а некоторые из них являются носителями мутаций, которые также могут вызывать заболевания.

Благодаря методу секвенирования нового поколения, который позволяет одновременно причитать все три миллиарда пар нуклеотидов, были найдены некоторые гены старения и продолжительности жизни. Это так называемые гены биологических часов и гены слабого звена, они же — гены предрасположенности к многофакторным заболеваниям, сообщила специалист. Недавно было выявлено 28 генов, анализ которых позволяет предсказывать долгожительство с точностью до 60%. В настоящее время существует множество калькуляторов биологического старения, которые основаны на генетических показателях. Они позволяют оценить биологический возраст.

— Надо понимать, что наличие генов предрасположенности к развитию какого-то заболевания — это не приговор, — подчеркивает Эльза Хуснутдинова. — Гены проявятся только при неправильном образе жизни, неблагоприятных факторах окружающей среды.

Генетик рассказала о новой парадигме медицины XXI века, основанной на принципах четырех «П». Она должна быть предсказательной, предупредительной (то есть профилактической), персонализированной и партисипативной (предусматривающей активное участие пациента в профилактике и лечении заболеваний). Все это возможно лишь при активном изу­чении генома человека, а сегодня его учатся еще и редактировать. В настоящее время уже проводится редактирование генома для нескольких заболеваний — например, гемоглобинопатии, муковисцидоза.

— Сегодня генетические исследования дают возможность выявить особенности наследственной предрасположенности ко многим болезням; проводить пренатальную ДНК-диагностику наследственных болезней; оценивать особенности индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам; предсказать ответ на терапию заболеваний, в том числе онкологических; подобрать оптимальную генетическую, оправданную диету и в итоге помочь человеку жить в гармонии со своими генами и достичь максимума активного долголетия, — подытожила специалист.

МЕЖДУ ТЕМ

Чаще стар, чем млад

— Число людей в возрасте 65 лет и старше в мире впервые превысило число детей в возрасте пяти лет и младше, сообщают «Известия».

По данным исследования, демографический сдвиг связан одновременно со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни. В результате доля пожилых людей в мировом населении продолжит увеличиваться в ближайшие десятилетия. Согласно прогнозам, численность людей в возрасте 65 лет и старше увеличится с 852 миллионов в 2025 году до двух миллиардов в 2060 году.

Башкирские долгожители

В Башкирии проживает 21 551 человек, достигшие возраста 90 лет, а также 611 человек старше 100 лет. Троим из них уже исполнилось 108 лет. Такие цифры привела секретарь Центризбиркома Башкортостана Марина Долматова.

В октябре 2025 года отделение Социального фонда по РБ сообщало, что самому старому человеку республики исполнилось 114 лет.

Рекордсменка России

Самая пожилая жительница России Яха Хашагова, отметившая свой 121-й день рождения, чувствует себя нормально и находится под постоянным наблюдением врачей, об этом 10 сентября сообщали СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ. Долгожительница проживает в городе Грозном Чеченской Республики, у нее шестеро детей, 20 внуков и 48 правнуков. Здесь не обошлось без наследственности: мать Яхи Махмудовны прожила 116 лет.

Возраст не обманешь?

Ученые из Стэнфордского и Сингапурского университетов выяснили, что старение происходит не линейно, а волнами, сообщает «Коммерсантъ».

Первая волна старения приходится на 44 года. Она характеризуется изменениями в метаболизме алкоголя (он начинает перерабатываться организмом медленнее) и липидном метаболизме (что приводит к более активному отложению жировых тканей и накапливанию жировых бляшек в сосудах).

После второй волны старения, в районе 60 лет, отмечены существенные изменения в углеводном метаболизме, функции почек и работе иммунной системы.