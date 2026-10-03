Есть пророк в своём Отечестве

Род Аксаковых подарил миру не только писателя Сергея Аксакова, но и других ярких личностей, оставивших след в истории, политике и культуре. Особенно заметной фигурой в общественной жизни России был младший сын писателя Иван Аксаков — один из идеологов позднего славянофильства. Его идейное и публицистическое наследие обсудили на круглом столе «Иван Аксаков и евразийское призвание России: от славянофильства XIX века к концепции «Россия — государство-цивилизация» во время Международного аксаковского праздника в Уфе.

На злобу дня

В круглом столе приняли участие представители научного сообщества, историки, философы, культурологи, в том числе из Болгарии, Белоруссии, Кыргызстана, Сербии и Финляндии. Ученые подготовили более 20 докладов. Такой интерес к теме наследия Ивана Аксакова не случаен. В свете текущих геополитических событий — противостояния «русского мира» и глобального Запада, возрастания объединяющей роли России — труды и идеи известного славянофила XIX века кажутся удивительно актуальными и современными.

— Когда читаешь работы Ивана Сергеевича Аксакова, такое ощущение, что все это прямо сейчас говорят какие-то ведущие политологи: те же темы, такие же идеи, — отметил ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН доктор филологических наук Андрей Дмитриев.

Модератор круглого стола и.о. ректора БАГСУ при главе Республики Башкортостан Азат Бадранов в своем докладе представил множество цитат мыслителя «на злобу дня», предупредив, что следует воспринимать все совпадения не как пророчество, а лишь как «повторяемость базовых геополитических констант, некую историческую рифму».

К примеру, Иван Аксаков писал о так называемых релокантах: «Лишние в своем Отечестве люди оказываются лишними всюду! ...Путешествуешь по Европе, живешь, кажется, со всем человечеством одной жизнью, а все-таки туземцы Европы смотрят на тебя, как на праздношатающегося, как на лишнего и незваного гостя».

После 2022 года Россию покинули, по разным оценкам, от 600 тысяч до миллиона человек, напомнил спикер. При этом существенная их часть столкнулась с падением уровня жизни, сложностями с интеграцией и прохладным отношением со стороны «туземцев». Как видим, веками ничего не меняется, в том числе и в отношении Европы к России:

«Мы ищем случая побрататься с Европой и тщеславно радуемся, когда его находим; она же не только не ищет братства, но не признает даже его нравственной возможности. Она и не хочет понять и узнать нас. Ее упорное невежество и непонимание коренятся в неспособности отрешиться от своей односторонней точки зрения, от своих традиционных предубеждений».

«Так называемый европейский вопрос вообще никогда не был ни чем иным, как заговором, направленным против интересов России».

А вот как описывает мыслитель российскую либеральную прессу XIX века — как и сегодня, зачастую не только антигосударственную, но и антинародную: «Во всей Германии, в Австро-Венгрии не только независимые, но и официозные газеты поносят русское имя, русскую честь. А если мы, русские, у себя дома вымолвим что-то либо западным европейцам неугодное, так не только они смеют кричать нам «цыц», но и наши либералы кричат нам тоже «Молчать! Немец изволит быть недоволен!».

Такое поведение российских либералов Иван Аксаков называл «европейничаньем». Он также много писал о русском мире и цивилизационной миссии России. Азат Бадранов напомнил участникам конференции его слова: «Всякое племя славянское, отделяющее себя мыслью и духом от русского народа, греша таким образом против самого духа своей народности, подлежит разложению, утрате свободы и в конце концов гибели. Таков непреложный закон истории».

— Именно эти строки ближе всего подводят нас к современному украинскому сюжету, — подчеркнул спикер. — Аксаков не мог предвидеть конкретных событий, но сама коллизия, отделение славянского племени от русского духовного ядра и его неизбежная утрата самостоятельности воспроизводится сегодня со всей наглядностью.

Государство-цивилизация

Ивана Аксакова называют последним из отцов славянофильства. В 20-х годах XX века под влиянием новых исторических реалий — социалистической революции, распада Российской империи, эмиграции многих ученых и деятелей культуры — произошла трансформация славянофильства в евразийство. Сегодня исследователи говорят, что идеи Аксакова стали тем фундаментом, на котором евразийцы построили свою масштабную концепцию России как государства-цивилизации.

— Россия — не Европа и не Азия, а особый мир, Евразия, где единство народов — не абстракция, а историческая данность, скрепленная общим пространством и вызовами. При этом если русский мир является духовной альтернативой Западу, то евразийство — это геополитическая альтернатива Западу. И сама Россия основана на балансе между тремя историческими качествами — это европейская культура, евразийская государственность и православная духовность с толерантностью ко всем остальным вероисповеданиям, — считает профессор Софийского университета имени Климента Охридского профессор исторических наук (Болгария) Дарина Григорова.

При этом география русского мира и евразийского, безусловно, не совпадает с границами Российской Федерации и выходит за их пределы, подчеркнула спикер из Болгарии.

А преподаватель Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ Алена Мельникова рассказала о том, как идеи известного мыслителя о народном единстве и государственности нашли отражение в современном конституционном правовом статусе России.

— Аксаков не раз подчеркивал, что Россия не может строиться на механической административной идентификации, она зиждется на свободном согласии народов, связанных общей судьбой и духовной почвой. И современные статьи Конституции РФ благодаря внесению поправок в 2020 году предполагают конкретный юридический механизм решения этой проблемы, — отметила Алена Мельникова. — К примеру, признание русского языка как фактора государственного единства, гарантирующего право народов на сохранение родных языков, — это не просто декларация, это конституционная правовая модель единства и многообразия, которая трансформирует аксаковский философский идеал в норму позитивного права.

Знаменитый мыслитель также критиковал бюрократию, оторванную от народной жизни, и настаивал на том, что государственный деятель должен нести нравственную ответственность перед обществом. И эта идея нашла отражение в указе президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

— Теории Ивана Аксакова не являются архаичными. Они прошли правовую трансформацию и проявляются сегодня в конституционных нормах о преемственности, о многонациональном народе России, в стратегических документах, в том числе о ценностях и задачах национальной политики. Это доказывает не утопичность его идей, а их непроходящий потенциал, — делает вывод исследователь.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей ДМИТРИЕВ, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, доктор филологических наук:

— Произведения Ивана Аксакова долгое время не были собраны воедино, были разбросаны по малотиражным газетам, но они представляют собой большую ценность. В 2012 году мы приступили к выпуску полного собрания сочинений Ивана Аксакова с идеей собрать драгоценное его творческое наследие. Это было время затишья, и мы даже немножко сомневались, что многим будут интересны эти два громадных тома под названием «Славянский вопрос».

Тогда люди жили другими интересами.

Но когда подготовка к изданию была на последнем этапе, разразился майдан в Киеве. И славянский вопрос тут же стал одним из самых насущных и интересных. А дальше мы начали издавать том за томом — про славянофильство и западничество, то есть взаимодействие России и Запада; следующие тома называются «Польский вопрос и западнорусское дело», «Еврейский вопрос», вот сейчас уже дошли до Прибалтики. Все это оказалось очень насущно, очень современно.