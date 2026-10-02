+4 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Образование
2 Октября , 06:15

Благодарный передам привет

Известные люди Башкирии — о педагогах, которые повлияли на их судьбу

Добавить в предпочтительные источники Google
коллаж Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА. Использованы фотографии Алексея СОКОЛОВА, Альберта ЗАГИРОВА, Рината РАЗАПОВА.коллаж Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА. Использованы фотографии Алексея СОКОЛОВА, Альберта ЗАГИРОВА, Рината РАЗАПОВА.
коллаж Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА. Использованы фотографии Алексея СОКОЛОВА, Альберта ЗАГИРОВА, Рината РАЗАПОВА.

В жизни каждого человека есть учитель, который однажды сказал то самое слово, поставил ту самую оценку или просто дал ясно понять: нельзя сдаваться.

Мы редко говорим им вовремя самые нужные слова. И вот в канун Дня учителя известные люди нашей республики решили это исправить. Они вспоминают своих наставников и честно признаются: без этих людей их судьба сложилась бы иначе.

«Если бы не вы...» — говорят они сегодня. И в этих словах — больше, чем просто благодарность.

Олег БАУЛИН, ректор УГНТУ:

— Я бы мог выделить нескольких учителей, которые особенно повлияли на мою жизнь. Так, когда я учился в 78-й уфимской школе, у нас физику преподавал Евгений Семенович Казанин.

Помню, что он был очень строг. Малейшая ошибка — сразу минус балл. Оценку за четверть выводили из среднего арифметического от средних баллов текущих оценок и контрольных работ. Помню, у меня в журнале было 19 «пятерок», а единственная за четверть контрольная работа получила «четыре». То есть в итоге — 4,5 балла. Я был уверен, что за четверть выйдет «4», ведь Евгений Семенович всегда округлял до меньшего. Но тогда он сказал: «Пойду тебе навстречу», — и округлил до «пятерки».

Этот случай мне запомнился на всю жизнь, и я выработал у себя привычку все разбирать до мелочей, каждую проблему и задачу. Это существенно помогло в жизни.

А вот стал я отличником и в итоге окончил школу на медаль благодаря соревновательному моменту и сильному, очень требовательному учителю математики Татьяне Геннадьевне Скорняковой. Чтобы попасть в число ее учеников в физико-математический класс 131-й школы, пришлось пройти жесткий отбор, а потом постоянно доказывать, что не хуже других. Я участвовал в олимпиадах, конкурсах, много занимался. Первые несколько месяцев было очень сложно: углубленная программа, новые ребята, да и сама школа была далеко от дома. Но, как показала практика, трудности закаляют.

К сожалению, сегодня многие ученики и их родители не понимают глубину и значение роли учителя, педагога. Но благодаря их урокам мы становимся личностями, получая не только знания, но и навыки взаимодействия с обществом. Я очень благодарен всем моим учителям и педагогам за их терпение и высокий профессионализм!

Азат ХАКИМОВ, глава администрации Белорецкого района:

— Еще со школьных лет хотел стать руководителем. Чем старше становился, тем больше нравилась такая работа — своей масштабностью, важностью и значимостью для всех жителей. Отец посоветовал: «Азат, если хочешь стать руководителем, надо обязательно быть и хорошим хозяйственником».

Меня особо заинтересовал новый на тот момент факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства в БГАУ. Ни разу не пожалел о своем выборе. Учеба нравилась, хотя временами было сложно. Большая нагрузка, многообразие предметов и задач, строгие требования. Лишнего времени никогда не было. Самое главное — приучили к труду: упорному, постоянному. Как потом отмечали, на факультете мы были одним из сильнейших выпусков.

Естественно, главным человеком для нас был декан Рустам Аипов — доктор технических наук, профессор, заслуженный энергетик РБ. Он подготовил восемь кандидатов и одного доктора технических наук, является автором более 300 научных публикаций. На младших курсах при виде декана мы вытягивались по стойке смирно. Лекции его проходили в деловом тоне, предмет свой он излагал грамотно и доступно.

Вокруг него всегда кипела жизнь, роились перспективные студенты, аспиранты. На пятом курсе писать диплом у Рустама Сагитовича вознамерился и я. Мы начали плотно работать вместе, постепенно общение вышло за рамки дипломной работы. Рустам Сагитович стал для меня наставником, учителем с большой буквы. Он всегда мыслил как инженер — практично, оптимально и целесообразно, но и комплексно, масштабно, учитывая перспективы. К слову сказать, за отведенное для дипломной работы время мы дошли и до изобретения, оформили его как полагается. На этой базе позже появились и другие изобретения, один из аспирантов декана защитил по этому направлению диссертацию.
Многому я научился у декана. Делать все возможное и зависящее от тебя для достижения результата — такую очень простую и понятную формулу вывел для себя как итог. После окончания университета все-таки выбрал производство, хотя Рустам Сагитович предлагал идти по научной стезе.

Недавно уважаемому Рустаму Аипову исполнилось 80 лет. С большим удовольствием повидался с ним. Увидев его, расчувствовался — таким он показался родным, вспомнил студенческие годы. Разговоры с ним всегда поучительны, мудры и полезны. Двадцать лет назад он был для меня примером успешного человека. Теперь — я бы сам мечтал так же выглядеть и вести такой же образ жизни, дожив до его лет. Несмотря на солидный возраст, он очень активен, до сих пор преподает в университете, является членом трех диссертационных советов. Активно проводит время на даче. А еще он много рисует. В доме много картин. Светлых, добрых, глубоких... Воистину, талантливый человек талантлив во всем. Только став уже взрослым, я осознал, как много, к своему счастью, перенял у нашего декана: в манере общения, в отношении к делу, во взглядах на жизнь. Да, считаю, что мне крупно повезло в жизни — быть учеником такого человека. Думаю, не ошибусь, если скажу, что именно ученики Аипова во многом определяют надежность энергосистемы республики и обеспечивают работоспособность многих предприятий всей страны, работают на муниципальной и государственной службе. Спасибо вам, уважаемый Рустам Сагитович!

Ринат РАМАЗАНОВ, музыкант группы AY YOLA, народный артист Башкортостана:

— Главный учитель в моей жизни — это моя мама. Всю жизнь она преподавала математику в школе, в училище, и сейчас, несмотря на преклонный возраст, занимается репетиторством. И день рождения у мамы — в День учителя, поэтому это наш семейный праздник.

Из преподавателей, которые формировали меня как личность, я бы в первую очередь отметил человека, который вручил мне музыкальный инструмент, открывший мне дорогу в жизнь и сопровождающий меня по ней. Это Талгат Мухарлямович Нуриев, мой преподаватель в мелеузовской музыкальной школе. Встреча с ним — это поворотный момент моей жизни. Очень благодарен Талгату Мухарлямовичу за то, что получил свой путеводитель — курай.

Большое влияние оказала на меня директор Башкирской гимназии № 9, в которой я учился, Танзиля Хибятулловна Малабаева. Она вела у нас башкирский язык и литературу. Благодаря ей я еще больше увлекся родным языком, нашими обычаями. Танзиля Хибятулловна привила более глубинный, научный взгляд на то, что было близко с детства.

В студенческие годы серьезно повлияла на меня замдиректора Салаватского музыкального училища Альмира Хасановна Юлтимирова. Это было переломное время, когда ты входишь во взрослую жизнь, и очень важно не потерять в этот момент верные ориентиры и пойти путем созидания, а не разрушения. Атмосфера в те годы в училище, да и вообще в городе, была хулиганская. Поэтому чуткий присмотр и умение этого педагога задать нужное направление сыграли важную роль.

Мне повезло, что педагоги, которые мне встречались по жизни, были очень светлые и порядочные люди, и я благодарен каждому: моему классному руководителю в школе Наталье Николаевне Щербаковой, преподавателю по специальности в училище Ражапу Хусаиновичу Надыргулову — без их уроков, без умения вовлечь в процесс обучения я бы, наверное, сформировался по-другому. Ведь если личность учителя и то, как он учит, не вызывает отклика в сердце ученика — это всегда отсутствие результата.

Эдуард РАХМАТУЛЛИН, глава администрации города Туймазы:

— Со дня окончания средней школы № 11 в городе Салавате прошло много лет. Но я хорошо помню своего первого клас­сного руководителя Екатерину Ивановну Архипову. Человек старой закалки, она была строгим и требовательным, но справедливым педагогом. На ее уроках царила звенящая тишина — одним лишь словом она могла приструнить шалунов и заставить уважать труд педагога. Она тактично и ненавязчиво прививала нам не только дисциплинированность, но и тягу к знаниям, любовь к своей Родине. Что запомнилось — она очень быстро могла увидеть в каждом ученике заложенный в нем потенциал. Помню, мне и еще паре моих одноклассников она поручила выпуск стенгазеты. Спустя время эта газета не раз признавалась лучшей не только в школе, но и в масштабах города.

Другой мой классный руководитель Ольга Ивановна Алферова сочетала в себе строгость, обаяние и элегантность. Преподаватель биологии и химии, она держала себя в хорошей спортивной форме, была на одной волне с учениками и никогда не лезла за словом в карман. Поэтому даже отъявленные озорники ее обожали и вели себя при ней смирно, а девочки старались ей подражать. Работала она не для галочки, старалась обогатить наш внутренний мир и организовывала поездки по разным городам. Благодаря ей, будучи школьником, я впервые побывал в Москве. А еще, очень хорошо усвоив ее предметы, по окончании школы сумел поступить в медицинский вуз. И прежде чем стать главой города, трудился в системе здравоохранения в нескольких муниципалитетах республики.

К слову, мы, одноклассники, до сих пор поддерживаем с ней связь. И недавно поздравили ее с 70-летием.

Автор:Мария СНЫТКИНА, Аниса ЯНБАЕВА, Лариса ШЕПЕЛЕВА, Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru