Благодарный передам привет

В жизни каждого человека есть учитель, который однажды сказал то самое слово, поставил ту самую оценку или просто дал ясно понять: нельзя сдаваться.

Мы редко говорим им вовремя самые нужные слова. И вот в канун Дня учителя известные люди нашей республики решили это исправить. Они вспоминают своих наставников и честно признаются: без этих людей их судьба сложилась бы иначе.

«Если бы не вы...» — говорят они сегодня. И в этих словах — больше, чем просто благодарность.

Олег БАУЛИН, ректор УГНТУ:

— Я бы мог выделить нескольких учителей, которые особенно повлияли на мою жизнь. Так, когда я учился в 78-й уфимской школе, у нас физику преподавал Евгений Семенович Казанин.

Помню, что он был очень строг. Малейшая ошибка — сразу минус балл. Оценку за четверть выводили из среднего арифметического от средних баллов текущих оценок и контрольных работ. Помню, у меня в журнале было 19 «пятерок», а единственная за четверть контрольная работа получила «четыре». То есть в итоге — 4,5 балла. Я был уверен, что за четверть выйдет «4», ведь Евгений Семенович всегда округлял до меньшего. Но тогда он сказал: «Пойду тебе навстречу», — и округлил до «пятерки».

Этот случай мне запомнился на всю жизнь, и я выработал у себя привычку все разбирать до мелочей, каждую проблему и задачу. Это существенно помогло в жизни.

А вот стал я отличником и в итоге окончил школу на медаль благодаря соревновательному моменту и сильному, очень требовательному учителю математики Татьяне Геннадьевне Скорняковой. Чтобы попасть в число ее учеников в физико-математический класс 131-й школы, пришлось пройти жесткий отбор, а потом постоянно доказывать, что не хуже других. Я участвовал в олимпиадах, конкурсах, много занимался. Первые несколько месяцев было очень сложно: углубленная программа, новые ребята, да и сама школа была далеко от дома. Но, как показала практика, трудности закаляют.

К сожалению, сегодня многие ученики и их родители не понимают глубину и значение роли учителя, педагога. Но благодаря их урокам мы становимся личностями, получая не только знания, но и навыки взаимодействия с обществом. Я очень благодарен всем моим учителям и педагогам за их терпение и высокий профессионализм!

Азат ХАКИМОВ, глава администрации Белорецкого района:

— Еще со школьных лет хотел стать руководителем. Чем старше становился, тем больше нравилась такая работа — своей масштабностью, важностью и значимостью для всех жителей. Отец посоветовал: «Азат, если хочешь стать руководителем, надо обязательно быть и хорошим хозяйственником».

Меня особо заинтересовал новый на тот момент факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства в БГАУ. Ни разу не пожалел о своем выборе. Учеба нравилась, хотя временами было сложно. Большая нагрузка, многообразие предметов и задач, строгие требования. Лишнего времени никогда не было. Самое главное — приучили к труду: упорному, постоянному. Как потом отмечали, на факультете мы были одним из сильнейших выпусков.

Естественно, главным человеком для нас был декан Рустам Аипов — доктор технических наук, профессор, заслуженный энергетик РБ. Он подготовил восемь кандидатов и одного доктора технических наук, является автором более 300 научных публикаций. На младших курсах при виде декана мы вытягивались по стойке смирно. Лекции его проходили в деловом тоне, предмет свой он излагал грамотно и доступно.

Вокруг него всегда кипела жизнь, роились перспективные студенты, аспиранты. На пятом курсе писать диплом у Рустама Сагитовича вознамерился и я. Мы начали плотно работать вместе, постепенно общение вышло за рамки дипломной работы. Рустам Сагитович стал для меня наставником, учителем с большой буквы. Он всегда мыслил как инженер — практично, оптимально и целесообразно, но и комплексно, масштабно, учитывая перспективы. К слову сказать, за отведенное для дипломной работы время мы дошли и до изобретения, оформили его как полагается. На этой базе позже появились и другие изобретения, один из аспирантов декана защитил по этому направлению диссертацию.

Многому я научился у декана. Делать все возможное и зависящее от тебя для достижения результата — такую очень простую и понятную формулу вывел для себя как итог. После окончания университета все-таки выбрал производство, хотя Рустам Сагитович предлагал идти по научной стезе.

Недавно уважаемому Рустаму Аипову исполнилось 80 лет. С большим удовольствием повидался с ним. Увидев его, расчувствовался — таким он показался родным, вспомнил студенческие годы. Разговоры с ним всегда поучительны, мудры и полезны. Двадцать лет назад он был для меня примером успешного человека. Теперь — я бы сам мечтал так же выглядеть и вести такой же образ жизни, дожив до его лет. Несмотря на солидный возраст, он очень активен, до сих пор преподает в университете, является членом трех диссертационных советов. Активно проводит время на даче. А еще он много рисует. В доме много картин. Светлых, добрых, глубоких... Воистину, талантливый человек талантлив во всем. Только став уже взрослым, я осознал, как много, к своему счастью, перенял у нашего декана: в манере общения, в отношении к делу, во взглядах на жизнь. Да, считаю, что мне крупно повезло в жизни — быть учеником такого человека. Думаю, не ошибусь, если скажу, что именно ученики Аипова во многом определяют надежность энергосистемы республики и обеспечивают работоспособность многих предприятий всей страны, работают на муниципальной и государственной службе. Спасибо вам, уважаемый Рустам Сагитович!

Ринат РАМАЗАНОВ, музыкант группы AY YOLA, народный артист Башкортостана:

— Главный учитель в моей жизни — это моя мама. Всю жизнь она преподавала математику в школе, в училище, и сейчас, несмотря на преклонный возраст, занимается репетиторством. И день рождения у мамы — в День учителя, поэтому это наш семейный праздник.

Из преподавателей, которые формировали меня как личность, я бы в первую очередь отметил человека, который вручил мне музыкальный инструмент, открывший мне дорогу в жизнь и сопровождающий меня по ней. Это Талгат Мухарлямович Нуриев, мой преподаватель в мелеузовской музыкальной школе. Встреча с ним — это поворотный момент моей жизни. Очень благодарен Талгату Мухарлямовичу за то, что получил свой путеводитель — курай.

Большое влияние оказала на меня директор Башкирской гимназии № 9, в которой я учился, Танзиля Хибятулловна Малабаева. Она вела у нас башкирский язык и литературу. Благодаря ей я еще больше увлекся родным языком, нашими обычаями. Танзиля Хибятулловна привила более глубинный, научный взгляд на то, что было близко с детства.

В студенческие годы серьезно повлияла на меня замдиректора Салаватского музыкального училища Альмира Хасановна Юлтимирова. Это было переломное время, когда ты входишь во взрослую жизнь, и очень важно не потерять в этот момент верные ориентиры и пойти путем созидания, а не разрушения. Атмосфера в те годы в училище, да и вообще в городе, была хулиганская. Поэтому чуткий присмотр и умение этого педагога задать нужное направление сыграли важную роль.

Мне повезло, что педагоги, которые мне встречались по жизни, были очень светлые и порядочные люди, и я благодарен каждому: моему классному руководителю в школе Наталье Николаевне Щербаковой, преподавателю по специальности в училище Ражапу Хусаиновичу Надыргулову — без их уроков, без умения вовлечь в процесс обучения я бы, наверное, сформировался по-другому. Ведь если личность учителя и то, как он учит, не вызывает отклика в сердце ученика — это всегда отсутствие результата.

Эдуард РАХМАТУЛЛИН, глава администрации города Туймазы:

— Со дня окончания средней школы № 11 в городе Салавате прошло много лет. Но я хорошо помню своего первого клас­сного руководителя Екатерину Ивановну Архипову. Человек старой закалки, она была строгим и требовательным, но справедливым педагогом. На ее уроках царила звенящая тишина — одним лишь словом она могла приструнить шалунов и заставить уважать труд педагога. Она тактично и ненавязчиво прививала нам не только дисциплинированность, но и тягу к знаниям, любовь к своей Родине. Что запомнилось — она очень быстро могла увидеть в каждом ученике заложенный в нем потенциал. Помню, мне и еще паре моих одноклассников она поручила выпуск стенгазеты. Спустя время эта газета не раз признавалась лучшей не только в школе, но и в масштабах города.

Другой мой классный руководитель Ольга Ивановна Алферова сочетала в себе строгость, обаяние и элегантность. Преподаватель биологии и химии, она держала себя в хорошей спортивной форме, была на одной волне с учениками и никогда не лезла за словом в карман. Поэтому даже отъявленные озорники ее обожали и вели себя при ней смирно, а девочки старались ей подражать. Работала она не для галочки, старалась обогатить наш внутренний мир и организовывала поездки по разным городам. Благодаря ей, будучи школьником, я впервые побывал в Москве. А еще, очень хорошо усвоив ее предметы, по окончании школы сумел поступить в медицинский вуз. И прежде чем стать главой города, трудился в системе здравоохранения в нескольких муниципалитетах республики.

К слову, мы, одноклассники, до сих пор поддерживаем с ней связь. И недавно поздравили ее с 70-летием.