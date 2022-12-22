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Сегодня, 15:20

В Башкирии криминальный авторитет и его помощник получили дополнительный срок за свою «деятельность»

Осужденные, отбывая наказание в одном из башкирских исправительных учреждений, продлили свое заключение за попытку «рулить» порядками в колонии и вымогательства.  

пресс-служба УФСБ РБ
Фото:пресс-служба УФСБ РБ

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что некий Еганян, имея криминальный статус «положенца в учреждении», заставлял осужденных подчиняться и назначал «смотрящих» для контроля за контингентом.

В частности он обязал своего помощника Ляпустина вымогать средства на «общак» и применять физическое и моральное насилие к тем, кто не соглашался существовать «по понятиям».

В отношении обоих были возбуждены уголовные дела. Верховный суд РБ приговорил Еганяна за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство к одиннадцати годам строгой колонии, а Ляпустина за вымогательство с помощью шантажа — к четырем годам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

В Башкирии криминальный авторитет и его помощник получили дополнительный срок за свою «деятельность»
В Башкирии криминальный авторитет и его помощник получили дополнительный срок за свою «деятельность»
В Башкирии криминальный авторитет и его помощник получили дополнительный срок за свою «деятельность»
В Башкирии криминальный авторитет и его помощник получили дополнительный срок за свою «деятельность»
В Башкирии криминальный авторитет и его помощник получили дополнительный срок за свою «деятельность»
Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по Республике Башкортостан Альфии Усмановой.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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