В Башкирии криминальный авторитет и его помощник получили дополнительный срок за свою «деятельность»

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что некий Еганян, имея криминальный статус «положенца в учреждении», заставлял осужденных подчиняться и назначал «смотрящих» для контроля за контингентом.

В частности он обязал своего помощника Ляпустина вымогать средства на «общак» и применять физическое и моральное насилие к тем, кто не соглашался существовать «по понятиям».

В отношении обоих были возбуждены уголовные дела. Верховный суд РБ приговорил Еганяна за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство к одиннадцати годам строгой колонии, а Ляпустина за вымогательство с помощью шантажа — к четырем годам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.