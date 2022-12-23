0 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Политика
Сегодня, 11:01

Данияр Абдрахманов: Управленческая команда Хабирова служит на благо всей Башкирии

Ректор БАГСУ, кандидат философских наук Данияр Абдрахманов прокомментировал большое интервью Радия Хабирова, в котором он упомянул в том числе и сплоченную работу управленческой команды Башкирии.

Пресс-служба БАГСУ
Фото:Пресс-служба БАГСУ

- Управленческая команда Башкирии действительно эффективно справляется со всеми сложностями, которые возникали в течение последних трех лет, - отметил Данияр Мавлиярович. - Это и пандемия коронавируса, и санкционные вызовы, которые встали перед нами после начала Россией специальной военной операции. Зачастую обыватели этого не видят, но члены команды работают в очень напряженном формате: с раннего утра до позднего вечера, без выходных, выезжая в командировки в отдаленные уголки Башкирии и по России. Хотелось бы отметить и нравственную сторону их деятельности: это тяжелый труд, служение на благо всей республики и страны.

Материалы по теме
Автор:Мария Сныткина
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика