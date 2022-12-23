Данияр Абдрахманов: Управленческая команда Хабирова служит на благо всей Башкирии

- Управленческая команда Башкирии действительно эффективно справляется со всеми сложностями, которые возникали в течение последних трех лет, - отметил Данияр Мавлиярович. - Это и пандемия коронавируса, и санкционные вызовы, которые встали перед нами после начала Россией специальной военной операции. Зачастую обыватели этого не видят, но члены команды работают в очень напряженном формате: с раннего утра до позднего вечера, без выходных, выезжая в командировки в отдаленные уголки Башкирии и по России. Хотелось бы отметить и нравственную сторону их деятельности: это тяжелый труд, служение на благо всей республики и страны.