Радий Хабиров назвал единство главным качеством жителей Башкирии

- Мы, действительно, объединились. У нас стало меньше разногласий. Мы задумались: какая у нас страна, что мы значим для этой страны, как относимся к ней. Как относимся к настоящему, а не к поверхностному, надуманному и привнесенному к нам извне. Мы начали понимать, какие у нас люди. Старшее поколение часто ворчит насчет молодёжи. А сегодня посмотрите на этих мальчишек: 20, 25, 30 лет — они и в танках горят, и в атаку идут, и гранаты собой закрывают, — сказал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что в Башкирии очень сильны традиции народов, которые здесь проживают, — взаимовыручка, самопожертвование, любовь к Родине. «Мы были источником большой промышленной поддержки: наш авиационный керосин, дизельное топливо, наши двигатели — я могу перечислять долго. Только за последнее время к нам прибыли более 800 вынужденных переселенцев из Донбасса. Кто-то устроился во временных лагерях, кто-то живет у родственников, многие уже нашли работу. Мне кажется, эти люди обретут у нас новую Родину», - считает Радий Хабиров.