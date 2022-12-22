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Радий Хабиров назвал единство главным качеством жителей Башкирии

Глава республики Радий Хабиров в своем большом итоговом интервью отметил, что у жителей республики в этом году ярко проявились единые ценности.

Радий Хабиров назвал единство главным качеством жителей Башкирии
Радий Хабиров назвал единство главным качеством жителей Башкирии

- Мы, действительно, объединились. У нас стало меньше разногласий. Мы задумались: какая у нас страна, что мы значим для этой страны, как относимся к ней. Как относимся к настоящему, а не к поверхностному, надуманному и привнесенному к нам извне. Мы начали понимать, какие у нас люди. Старшее поколение часто ворчит насчет молодёжи. А сегодня посмотрите на этих мальчишек: 20, 25, 30 лет — они и в танках горят, и в атаку идут, и гранаты собой закрывают, — сказал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что в Башкирии очень сильны традиции народов, которые здесь проживают, — взаимовыручка, самопожертвование, любовь к Родине. «Мы были источником большой промышленной поддержки: наш авиационный керосин, дизельное топливо, наши двигатели — я могу перечислять долго. Только за последнее время к нам прибыли более 800 вынужденных переселенцев из Донбасса. Кто-то устроился во временных лагерях, кто-то живет у родственников, многие уже нашли работу. Мне кажется, эти люди обретут у нас новую Родину», - считает Радий Хабиров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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