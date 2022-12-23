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Транспорт
Сегодня, 10:37

Дороги между муниципалитетами Башкирии отремонтируют за 4 миллиарда рублей

Наиболее «фонящими» в социальных коммуникациях назвал межмуниципальные дороги глава республики в большом интервью журналистам региона, которое он дал накануне.

Дороги между муниципалитетами Башкирии отремонтируют за 4 миллиарда рублей
Дороги между муниципалитетами Башкирии отремонтируют за 4 миллиарда рублей

Радий Хабиров коснулся программы ремонта межмуниципальных автодорог, принятой в республике и рассчитанной на пять лет. Конкретно в 2023 году региональный бюджет потратит на ее реализацию 4 миллиарда рублей.

– Каждый глава района должен был представить нам перечень наиболее «фонящих» дорог, состояние которых волнует местных жителей. При этом видим, где есть реальные жалобы людей, а где идёт, что называется, троллинг. Кроме того, имеет значение важность трассы с точки зрения её загруженности. Исходя из этого, мы составляем план ремонта дорог, закладываем средства на эти цели, – отметил Радий Хабиров.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:автодорогимежду районамиремонтпо просьбам жителейреспубликанская программакарта "дорожных бед"радий хабиров
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