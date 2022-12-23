Дороги между муниципалитетами Башкирии отремонтируют за 4 миллиарда рублей

Радий Хабиров коснулся программы ремонта межмуниципальных автодорог, принятой в республике и рассчитанной на пять лет. Конкретно в 2023 году региональный бюджет потратит на ее реализацию 4 миллиарда рублей.

– Каждый глава района должен был представить нам перечень наиболее «фонящих» дорог, состояние которых волнует местных жителей. При этом видим, где есть реальные жалобы людей, а где идёт, что называется, троллинг. Кроме того, имеет значение важность трассы с точки зрения её загруженности. Исходя из этого, мы составляем план ремонта дорог, закладываем средства на эти цели, – отметил Радий Хабиров.