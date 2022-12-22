Глава Башкирии: Весной следующего года в регионе начнут производить форму для олимпийцев

В частности о двух предприятиях, расположенных в Ишимбайском и Стерлитамакском районах, которые объединены в территорию особой экономической зоны «Алга» и производят перчатки и спецодежду. Как пояснил глава региона, это серьезные производства, реализующие крупные контракты.

Кроме того, в республику «зашла» известная российская компания Zasport, продукция которой очень востребована у нас в стране – она производит спортивную экипировку. В настоящее время инвестор уже начал строительство и закупил необходимое оборудование. Запуск производства планируется весной следующего года.

Радий Хабиров заметил, что у него уже есть спортивный костюм данной российской фирмы и он очень доволен его качеством. Вообще, этот бренд отличается тем, что разрабатывает стильные модели из современных тканей, сам пошив при этом безупречен. По мнению главы республики, нашим сборным спортивным командам нужно обратить внимание на эту компанию.

Еще один бренд, который нравится не только руководителю региона, но и его домашним – нефтекамская фирма Home. «Ребята большие молодцы. Мы всей семьей носим эту одежду, и я считаю, что необходимо поддерживать их начинания», – отметил Радий Хабиров.

Фото со страниц главы РБ в соцсетях.