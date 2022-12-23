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Сегодня, 09:30

Радий Хабиров призвал жестко контролировать ремонт школ

Во время большого интервью каналам БСТ, ГТРК "Башкортостан" и ИА "Башинформ" глава Башкирии призвал недопустить повторения ситуации этого года, когда капитальный ремонт учебных заведений не был завершен в срок.

Радий Хабиров призвал жестко контролировать ремонт школ
Радий Хабиров призвал жестко контролировать ремонт школ

Радий Хабиров рассказал корреспондентам, что в этом году благодаря федеральному финансированию были отремонтированы 63 школы республики. Раньше Башкирия могла себе позволить ремонт в среднем 10 школ, из республиканского бюджета на это направлялись 500 - 600 миллионов в год.

Однако затянувшийся ремонт глава назвал недопустимым.

- На мой взгляд, надо было принять более жесткие решения, поскольку в какой-то момент мы захлебнулись в отношении пяти школ, - отметил спикер и добавил, что закрепил этот вопрос за вице-премьером Илшатом Тажитдиновым.

В 2023 году ремонту будет проводиться в 77 школах на 3,6 млрд рублей. Кроме того, продолжается заявочная кампания на 2024 - 2025 годы. Она может способствовать тому, что в республику придет еще 10 - 12 млрд рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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