Радий Хабиров призвал жестко контролировать ремонт школ

Радий Хабиров рассказал корреспондентам, что в этом году благодаря федеральному финансированию были отремонтированы 63 школы республики. Раньше Башкирия могла себе позволить ремонт в среднем 10 школ, из республиканского бюджета на это направлялись 500 - 600 миллионов в год.

Однако затянувшийся ремонт глава назвал недопустимым.

- На мой взгляд, надо было принять более жесткие решения, поскольку в какой-то момент мы захлебнулись в отношении пяти школ, - отметил спикер и добавил, что закрепил этот вопрос за вице-премьером Илшатом Тажитдиновым.

В 2023 году ремонту будет проводиться в 77 школах на 3,6 млрд рублей. Кроме того, продолжается заявочная кампания на 2024 - 2025 годы. Она может способствовать тому, что в республику придет еще 10 - 12 млрд рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.