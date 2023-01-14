Владимир Путин рассказал, почему хочет вернуться в Башкирию

Уроженец Белорецка, журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин напомнил Владимиру Путину, что в начале 2000-х годов президент России катался на лыжах на горнолыжке курорта в Абзаково.

- Я катался там с удовольствием, - улыбнулся Владимир Путин. – И с удовольствием сделаю это еще раз. Это хорошее место!

Напомним, вчера, 13 января, глава государства прилетел лично почтить память Муртазы Рахимова, умершего накануне ночью.

Затем он провел рабочую встречу с Радием Хабировым, поблагодарил его и жителей Башкирии за работу и вклад в поддержку спецоперации и семей ее участников. Также Владимир Путин обещал поддержать несколько крупных инвестпроектов – в их числе порт в Агидели, арочный мост через Белую, новое здание госпиталя ветеранов войн, здание госцирка.

Напомним, президент России объяснил, почему он считает Башкирию особым регионом.

Фото: стопкадр видеозаписи телеканала «Россия».