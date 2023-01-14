-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 17:05

Владимир Путин рассказал, почему хочет вернуться в Башкирию

В ходе вчерашнего, 13 января, визита в Уфу в связи с траурной церемонией прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым президент России Владимир Путин сказал журналисту, для чего он хотел бы приехать в Башкирию еще раз.

Владимир Путин рассказал, почему хочет вернуться в Башкирию
Владимир Путин рассказал, почему хочет вернуться в Башкирию

Уроженец Белорецка, журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин напомнил Владимиру Путину, что в начале 2000-х годов президент России катался на лыжах на горнолыжке курорта в Абзаково.

- Я катался там с удовольствием, - улыбнулся Владимир Путин. – И с удовольствием сделаю это еще раз. Это хорошее место!

Напомним, вчера, 13 января, глава государства прилетел лично почтить память Муртазы Рахимова, умершего накануне ночью.

Затем он провел рабочую встречу с Радием Хабировым, поблагодарил его и жителей Башкирии за работу и вклад в поддержку спецоперации и семей ее участников. Также Владимир Путин обещал поддержать несколько крупных инвестпроектов – в их числе порт в Агидели, арочный мост через Белую, новое здание госпиталя ветеранов войн, здание госцирка.

Напомним, президент России объяснил, почему он считает Башкирию особым регионом.

Фото: стопкадр видеозаписи телеканала «Россия».

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика