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Вчера, 18:46

В Башкирии попросили Владимира Путина поддержать строительство знаковых для региона объектов

Во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным глава Башкирии Радий Хабиров представил несколько важных для республики инфраструктурных проектов. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

В Башкирии попросили Владимира Путина поддержать строительство знаковых для региона объектов
В Башкирии попросили Владимира Путина поддержать строительство знаковых для региона объектов

Один из проектов связан с формированием особой зоны в городе Агидель и созданию здесь речного порта. Отсюда по рекам Белая, Кама и Волга суда водоизмещением 5 тыс. тонн могут попадать в Каспийское море и далее в зарубежные страны, в том числе в Иран. Радий Хабиров попросил президента страны дать поручение правительству РФ о совместной проработке технико-экономического обоснования проекта.

Также глава Башкирии рассказал о планах по реконструкции арочного моста через реку Белую в Уфе, обновлению транспортной развязки и строительству двух новых путепроводов. На эти проекты требуются порядка 29 млрд рублей.

Радий Хабиров ознакомил Владимира Путина с предложениями по строительству нового здания госпиталя ветеранов войн и предложил включит его в федеральную адресную программу. Руководитель республики рассказал в том числе и о проблеме с реконструкцией здания Госцирка, где возникло много межведомственных проблем. На строительные работы здесь необходимо около 3 млрд рублей. Президент России, в свою очередь, пообещал обратить внимание на данный вопрос.

В заключение разговора глава Башкирии пригласил Владимира Путина в Уфу в июне этого года на юбилейный десятый форум регионов России и Белоруссии.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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