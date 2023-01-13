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Вчера, 19:35

Владимир Путин поблагодарил жителей Башкирии за моральную поддержку СВО

В Уфе во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым президент России Владимир Путин высказал жителям республики благодарность за поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поблагодарил жителей Башкирии за моральную поддержку СВО
Владимир Путин поблагодарил жителей Башкирии за моральную поддержку СВО

Президент страны подчеркнул, что бойцы, их семьи и близкие должны всегда чувствовать заботу.

- Спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки специальной военной операции. За то, что вы так близко к сердцу принимаете поддержку семей, наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, наших людей на Донбассе, на новых территориях, - отметил Владимир Путин.

Владимир Путин уверен: это важно, как люди воспринимают, как тонко чувствуют такую поддержку. И дело здесь даже не в материальной стороне дела. Речь идет о поддержке моральной. «Это чрезвычайно важная вещь. И это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции», - сказал президент страны.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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