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Вчера, 16:35

Владимир Путин: У нас с Муртазой Губайдулловичем были добрые отношения

Президент России Владимир Путин встретился с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Владимир Путин: У нас с Муртазой Губайдулловичем были добрые отношения
Владимир Путин: У нас с Муртазой Губайдулловичем были добрые отношения

Во время разговора Владимир Путин прежде всего отметил, что встреча происходит в траурный день прощанья с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. «Мы прощаемся с первым руководителем республики – с Муртазой Губайдулловичем, которого я очень хорошо знал лично. У нас были добрые отношения», - подчеркнул Владимир Путин.

- Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга, - сказал президент России.

Оценивая деятельность Муртазы Рахимова, Владимир Путин в разговоре с Радием Хабировым также отметил: «Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий – развала Советского Союза – в течение почти 20 лет и добилась очень многого. Я знаю, что вы были членом его команды, тоже работали вместе с ним».

- Искренние слова соболезнования хочу передать всем его близким, руководству республики и всем жителям Башкортостана, - сказал руководитель страны.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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