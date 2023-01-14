Владимир Путин оценил роль Башкирии в судьбе России

На прошедшей после траурной церемонии встрече с главой Башкирии Радием Хабировым президент России назвал Башкирию особым регионом. Затем на пресс-подходе у трапа самолета он пояснил, что имел в виду.

- Здесь ничего не нужно придумывать, - разъяснил Владимир Путин. – Начнем с того, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры добровольно взяли на себя особую миссию – встали на защиту внешних рубежей единого Отечества. Республика стала пограничным стражем. Затем в 1812 году, во время Отечественной войны, Башкирия почти все мужское население с 15 лет посадила на коня, вооружила и отправила на борьбу с врагом.

Он отметил, что не менее мужественно вели себя жители республики и во время Великой Отечественной войны.

- Поэтому для меня нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач специальной военной операции по защите наших людей на Донбассе, Херсонщине, Запорожье республика ведет себя так же ответственно, - сказал Владимир Путин. - С одной стороны, тепло и душевно по отношению к участникам боевых действий и их семьям. И в то же время по-государственному. Кроме всего прочего, столица республики Уфа всегда была одним из важных центров российского ислама. Самого просвещенного, творческого и очень уважаемого в исламском мире и в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, истории и судьбе России.

Напомним, вчера, 13 января, жители Башкирии простились с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Фото: "Известия".