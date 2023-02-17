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В Уфу возвращается группа спасателей из Турции

О возвращении башкирских спасателей, которые вылетели в Турцию 9 февраля на ликвидацию последствий мощного землетрясения, сообщил ночью сегодня, 17 февраля, на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

В Уфу возвращается группа спасателей из Турции
В Уфу возвращается группа спасателей из Турции

Руководитель республики написал, что после выполнения поставленной задачи группа добровольцев-спасателей госкомитета по ЧС возвращается на родину. На оперативном совещании в правительстве 13 февраля он анонсировал их скорое возвращение.

- За время нахождения в Турции они спасли из-под завалов шестерых человек, - написал Радий Хабиров. – К сожалению, обнаружили и вытащили погибшими 54 человека. Спасибо, парни! Вы отработали достойно.

Глава региона поделился роликом, снятым на улицах Стамбула.

Напомним, мы рассказывали, что в составе группы на помощь в Турцию отправилась спасатель-кинолог Надежда Отвесова с псом Ториным. О первых спасенных жизнях – здесь.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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