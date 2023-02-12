Собака-спасатель Торин из Уфы нашла под завалами в Турции двух живых людей

«За эти дни было спасено пять пострадавших, двоих из них нашел Торин. Работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются», – рассказывает кинолог-спасатель Надежда Отвесова.

Напомним, бордер-колли Торин – единственный в Башкирии профессиональный пес-спасатель, который официально работает в аварийно-спасательной службе госкомитета РБ по ЧС.

Добровольцы-спасатели из Башкортостана продолжают работу по разбору завалов в турецком городе Кахраманмараш. И сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил об их вкладе в благородное дело спасения людей – они обнаружили под завалами живой целую семью из трех человек. Теперь, благодаря Торину, их уже пятеро.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.