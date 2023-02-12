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Вчера, 20:37

Собака-спасатель Торин из Уфы нашла под завалами в Турции двух живых людей

Благодаря псу-спасателю Торину, прибывшему в Турцию вместе с отрядом спасателей из Башкирии, обнаружены ещё двое живых людей под завалами.

Собака-спасатель Торин из Уфы нашла под завалами в Турции двух живых людей
Собака-спасатель Торин из Уфы нашла под завалами в Турции двух живых людей

«За эти дни было спасено пять пострадавших, двоих из них нашел Торин. Работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются», – рассказывает кинолог-спасатель Надежда Отвесова.

Напомним, бордер-колли Торин – единственный в Башкирии профессиональный пес-спасатель, который официально работает в аварийно-спасательной службе госкомитета РБ по ЧС. 

Добровольцы-спасатели из Башкортостана продолжают работу по разбору завалов в турецком городе Кахраманмараш. И сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил об их вкладе в благородное дело спасения людей – они обнаружили под завалами живой целую семью из трех человек. Теперь, благодаря Торину, их уже пятеро.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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