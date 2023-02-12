Спасатели из Башкирии обнаружили под завалами в Турции семью из трех человек

Он также прикрепил видео, в котором один из добровольцев-спасателей рассказывает, что к концу второго дня работы из проделанного в завале лаза послышались голоса. Вместе с турецкими спасателями затем были извлечены муж, жена и ребенок. Их передали скорой. «Это событие очень радует, ведь спустя шесть дней есть большая вероятность найти в завалах еще живых людей», - отметил при этом сообщивший новость спасатель.

«Наши парни, добровольцы-спасатели работают. И если даже они спасли одного человека, мы будем понимать, все не зря! Работайте, братья!», - написал под видео Радий Хабиров.

Напомним, на место ужасной катастрофы в Турции из Башкирии отправилась поисково-спасательная команда из 25 добровольцев. Среди добровольцев большинство на данный момент находятся в официальных отпусках. Узнав о трагедии в Турции, они сами обратились в ведомство с просьбой направить их в командировку.