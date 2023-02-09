-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 11:35

В Турцию на ликвидацию землетрясения отбыла группа волонтеров из Башкирии

Поисково-спасательная команда из 25 добровольцев отправилась из Уфы на место мощной катастрофы в Турцию. Об этом сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

В Турцию на ликвидацию землетрясения отбыла группа волонтеров из Башкирии
В Турцию на ликвидацию землетрясения отбыла группа волонтеров из Башкирии

Среди добровольцев большинство спасателей, которые на данный момент находятся в официальных отпусках. Узнав о трагедии в Турции, они сами обратились в ведомство с просьбой направить их в командировку.

Вместе со специалистами на разбор завалов зданий поехал специально обученный для поиска людей в таких сложных условиях пес Торин. Он не раз участвовал в спасательных операциях.  

По данным Госкомитета по ЧС, всего в ближайшее время в Турцию отправятся 80 сотрудников. Все решили помочь добровольно.

По последним данным из открытых источников, в землетрясении в Турции погибло свыше 14 тысяч человек, пострадало около 64 тысяч.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.

В Турцию на ликвидацию землетрясения отбыла группа волонтеров из Башкирии
В Турцию на ликвидацию землетрясения отбыла группа волонтеров из Башкирии
В Турцию на ликвидацию землетрясения отбыла группа волонтеров из Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика