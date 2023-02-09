В Турцию на ликвидацию землетрясения отбыла группа волонтеров из Башкирии

Среди добровольцев большинство спасателей, которые на данный момент находятся в официальных отпусках. Узнав о трагедии в Турции, они сами обратились в ведомство с просьбой направить их в командировку.

Вместе со специалистами на разбор завалов зданий поехал специально обученный для поиска людей в таких сложных условиях пес Торин. Он не раз участвовал в спасательных операциях.



По данным Госкомитета по ЧС, всего в ближайшее время в Турцию отправятся 80 сотрудников. Все решили помочь добровольно.

По последним данным из открытых источников, в землетрясении в Турции погибло свыше 14 тысяч человек, пострадало около 64 тысяч.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.