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Житель Башкирии задушил 88-летнего старика, отказавшегося дать ему одежду

Убийство было совершено в апреле прошлого года в поселке Приютово Белебеевского района. Перед судом предстанет 43-летний местный житель, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

пресс-служба Следственного комитета РБ
Фото:пресс-служба Следственного комитета РБ

Вечером 22 апреля мужчина был в гостях у знакомой. За распитием алкоголя женщина пожаловалась собутыльнику на соседа сверху, который постоянно шумит и мешает спать ей и ее детям. Мужчина сначала поднялся к пенсионеру, поговорил с ним, а когда решил вернуться к знакомой, женщина не пустила его, сославшись на то, что уже поздно и дети спят. Вдобавок она отказалась отдавать куртку и обувь гостя.

Мужчина вернулся к пожилому соседу, избил его и задушил, после чего лег спать у него дома. Через полтора часа он проснулся, взял плащ жертвы и ушел. Во дворе своего дома он выбросил одежду, а на следующий день был задержан полицейскими.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, мужчина предстанет перед судом по двум статьям УК РФ за убийство и «нарушение неприкосновенности жилища».

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Автор:Артур СМОЛОВ
Теги:убийствобелебеевский район
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