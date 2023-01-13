В Башкирии карточная игра завершилась поножовщиной

Ножевым ранением закончились алкогольные посиделки для 35-летнего жителя Бижбулякского района. Мужчина, находясь на заработках в Белебеевском районе, решил отдохнуть от трудовых будней. Вместе с 29-летним коллегой по работе, сельчанин отправился к гости общему знакомому.

Пока хозяин, перебравший спиртного, спал, гости развлекали себя игрой в карты. Проиграв очередную партию, молодой белебеевец вспылил и ударил бижбулякца кухонным ножом в грудь. После этого оппоненты разошлсть.

Сельчанин не обращался за медицинской помощью, пока ему не стало совсем плохо. Утром следующего дня он отправился в больницу. Медики сообщили о раненом в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого в посёлке Приютово.

На белебеевца завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.