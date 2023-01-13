-16 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 17:50

В Башкирии карточная игра завершилась поножовщиной

Проигравший картёжник ударил оппонента ножом.

В Башкирии карточная игра завершилась поножовщиной
В Башкирии карточная игра завершилась поножовщиной

Ножевым ранением закончились алкогольные посиделки для 35-летнего жителя Бижбулякского района. Мужчина, находясь на заработках в Белебеевском районе, решил отдохнуть от трудовых будней. Вместе с 29-летним коллегой по работе, сельчанин отправился к гости общему знакомому.

Пока хозяин, перебравший спиртного, спал, гости развлекали себя игрой в карты. Проиграв очередную партию, молодой белебеевец вспылил и ударил бижбулякца кухонным ножом в грудь. После этого оппоненты разошлсть.

Сельчанин не обращался за медицинской помощью, пока ему не стало совсем плохо. Утром следующего дня он отправился в больницу. Медики сообщили о раненом в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого в посёлке Приютово.

На белебеевца завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдбелебеевский районбижбулякский район
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика