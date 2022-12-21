-25 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Сегодня, 18:33

Житель Башкирии изнасиловал и задушил знакомую

Преступнику вынесли приговор сразу по трём статьям уголовного кодекса.

Житель Башкирии изнасиловал и задушил знакомую
Житель Башкирии изнасиловал и задушил знакомую

В насильственных действиях сексуального характера, убийстве и краже признали виновным 42-летнего жителя Белебея.

Мужчина жестоко расправился со своей 37-летней знакомой в июле 2021 года. Преступник надругался над женщиной, задушил её бинтом и, украв мобильный телефон и парфюмерию, сбежал, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По найденным на месте происшествия следам правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. При обыске у горожанина нашли вещи потерпевшей.

На суде мужчина отказался признавать себя виновным. Несмотря на это преступника приговорили к 15 годам в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетбелебей
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика