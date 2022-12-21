Житель Башкирии изнасиловал и задушил знакомую

В насильственных действиях сексуального характера, убийстве и краже признали виновным 42-летнего жителя Белебея.

Мужчина жестоко расправился со своей 37-летней знакомой в июле 2021 года. Преступник надругался над женщиной, задушил её бинтом и, украв мобильный телефон и парфюмерию, сбежал, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По найденным на месте происшествия следам правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. При обыске у горожанина нашли вещи потерпевшей.

На суде мужчина отказался признавать себя виновным. Несмотря на это преступника приговорили к 15 годам в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.