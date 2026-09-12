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12 Сентября , 05:35

В Башкирии прогнозируется повышение пожарной опасности

Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства, в лесах республики на сегодняшний день прогнозируется пожарная опасность от 2 до 5 класса.

В Башкирии прогнозируется повышение пожарной опасностиВ Башкирии прогнозируется повышение пожарной опасности
В Башкирии прогнозируется повышение пожарной опасности

В связи с повышением пожарной опасности и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского и Хайбуллинского лесничеств с 8 по 28 сентября введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Специалисты лесного хозяйства ежедневно проводят работу по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Поскольку любая искра может стать причиной большой беды, необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов следует звонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14», – напоминает ведомство.

Фото: со страницы vk.ru/minleshoz102.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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