«Атайсал» у каждого в душе

Старт проекту «Атайсал» дал пять лет назад глава республики Радий Хабиров. С тех пор он только набирает обороты, объединяя земляков в стремлении помочь малой родине. В этот раз форум «Ватан кэсэ — сила Отечества» собрал более тысячи человек — волонтеров, меценатов, участников СВО, представителей органов власти и общественных организаций.

Мы на помощь придём

Приветствуя участников форума, руководитель региона подчеркнул, что «Атайсал» вырос в настоящее общественное движение. Участие в нем уже приняли восемь тысяч человек, реализовано 40 тысяч проектов на сумму 2 млрд рублей.

— Когда мы начинали этот проект, то еще не знали, успешным ли он будет. Но мы твердо понимали — в нашей стране, республике есть люди с большой душой и большим сердцем, которые видят свое призвание в том, чтобы помогать другим, помогать своей малой родине. Это очень светлый проект. Он про реальные дела, про то, что действительно помогает людям. У нас есть земляки, которые построили в своих деревнях, селах школы, детские сады, храмы и мечети. Мы говорим им спасибо. Точно так же мы говорим спасибо и тем, кто вносит малую толику своей помощи в общее дело. Например, бабушке, которая связала 30 пар носков и отправила с гумконвоем нашим ребятам, — отметил Радий Хабиров.

Самой важной частью работы глава республики назвал поддержку участников СВО и их семей. На помощь им было направлено шесть тысяч проектов.

— Такого отношения друг к другу, такого единения ради поддержки наших ребят, республики, страны мы давно не встречали. Главный девиз нашей жизни, нашей деятельности сейчас — все для победы. Наверное, в Башкортостане нет ни одного села, где бы женщины не объединились и не стали бы делать все для фронта. Это масксети, одежда, окопные свечи — все, что нужно бойцам и что делает их службу немного легче. И когда я спрашиваю у них, чем они займутся после окончания боевых действий, то слышу замечательный ответ: «Мы придумаем, что делать, чтобы помогать людям!» — подчеркнул глава республики.

Проект «Атайсал» объединил огромное количество выдающихся выходцев из Башкортостана, и это огромная созидательная сила. Здорово, что люди, которые родились и выросли здесь, не забывают о родной республике и многое делают для ее развития, подытожил Радий Хабиров.

— Наш проект прежде всего — про объединение общества. Это возможность реализовать свои лучшие качества. У каждого человека есть потребность делать добро.

Знайте, что все вы — невероятные люди, — подчеркнул руководитель региона.

Объединиться и делать добро

В фойе Конгресс-холла «Торатау» развернулась выставка изделий ремесленников, здесь же были представлены макеты объектов, восстановленных по проекту «Атайсал». Многие с интересом знакомились с информацией о знаменитых земляках, которые живут сейчас в Москве, Казани, Оренбурге или в Сибири, но не забывают родные места. И, конечно, везде главенствовал национальный колорит, который придавал событию особое значение. Одним из самых ярких моментов стал этнопоказ: дизайнеры представили коллекции одежды с элементами национального костюма.

На форуме работали восемь тематических площадок. Участники обсуждали опыт и пути развития землячеств в городах и районах, помощь бойцам на передовой, участие молодежи в этом движении, сохранение родного языка и другие темы.

Одной из самых интересных стала площадка «Атайсал. Землячества Башкортостана» под символичным номером 1. Здесь собрались представители землячеств, действующих в муниципалитетах республики, и каждый старался обозначить самые значимые моменты в своей работе.

Опыт землячества Хайбуллинского района представила главный бухгалтер Всемирного курултая башкир, руководитель общественной организации «Канифа юлы» Альбина Афлятунова.

— Мое участие в проекте «Атайсал» началось в 2023 году, когда мое родное Абубакирово участвовало в конкурсе «Трезвое село». Видя, как оно борется за призовое место, мы с выходцами из нашего села объединили усилия. На собранные 20 тысяч рублей закупили для мечети пылесос, холодильник и другие необходимые вещи. Помогли клубу с музыкальным оборудованием, приобрели столы и игрушки для детского сада. Односельчанам мы продолжаем помогать и по сей день, — отметила спикер.

Главная задача

— Мы начали помогать бойцам из нашего района. Делали домашнюю лапшу, чак-чак, заготовки. Отправляли все это в район, а уже оттуда — на передовую. Я сама неоднократно выезжала в зону СВО с гуманитарным конвоем. Потом мы стали сами принимать заявки ребят, наладили связь с общественными организациями, привлекли предпринимателей. Для сбора денег организовали в Уфе благотворительный концерт. Закупили материалы для масксетей, и волонтеры Хайбуллинского района их изготовили. Также работаем с населением: собираем деньги, вещи, продукты и отправляем бойцам, — рассказала Альбина Афлятунова.

Переданные предпринимателями пиломатериалы позволили обустроить госпиталь под Донецком, помочь госпиталю в Макеевке. За последние два месяца на передовую ушли три фуры с рабицей, генераторами, бензопилами, автомобилями и многим другим.

От дорог до родников

Уникальной площадкой назвал «Атайсал» руководитель землячества Чекмагушевского района Фарит Гиндуллин.

— Благодарю всех за то, что вы делаете для малой родины, для нашей республики. Вообще, задача была объединить людей, которые делают добро. Я лично помог в восстановлении дороги протяженностью семь километров между селами Кусекеево и Аблаево. А еще мы сажаем деревья, каждый год проводим концерт с участием известных артистов — в прошлом году он собрал десять тысяч человек. Обновили памятник участникам Великой Отечественной войны: раньше на нем были выбиты имена погибших героев, а сейчас также появились имена тех, кто вернулся с победой, — подчеркнул он.

Землячество организует патриотические мероприятия, субботники, помогая в важных для сельчан делах. Например, теперь к роднику ведут обустроенные дорожки. Ну и, конечно, район активно участвует в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, отметил Фарит Гиндуллин.

— В нашем землячестве очень много народа — более 5,6 тысячи человек. Подключились представители Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Мы друг друга понимаем, «Атайсал» у каждого в душе, он нас объединяет, — подчеркнула руководитель землячества Баймакского района Рита Уметбаева.

Молодёжь не отстаёт

В движении «Атайсал» участвуют не только уже состоявшиеся земляки, есть у него и молодежное направление.

— Мы занимаемся адаптацией и поддержкой в самореализации молодежи, приехавшей в Уфу из сельской местности. Помогаем ребятам освоиться, узнать город, найти новых друзей, расширить круг общения. Стараемся, чтобы они шли правильным путем и чтобы у них было место, где можно провести время с пользой, узнать что-то новое, — пояснил председатель Ассоциации молодежных землячеств РБ Айбулат Ямилов.

Одним из самых масштабных проектов стал молодежный форум «Асылташ». Ежегодно он собирал до 500 участников со всей страны: молодые земляки приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей.

— Интерес к форуму был большой, но в этом году обстоятельства сложились так, что он не состоялся. Надеюсь, что в дальнейшем удастся его проводить, ведь этот проект зародился по инициативе самой молодежи. А еще проводим этнофорум «Наследие Урала», чтобы ребята знали свою историю, культуру и язык, а также спортивные мероприятия, квесты и другие активности, — рассказал Айбулат Ямилов.

Главной проблемой спикер назвал отсутствие финансирования: деньги приходится брать из своего кармана. Это заявление молодежного лидера вызвало бурную дискуссию. Каждый хотел дать свой совет: в качестве источника средств коллеги называли министерство молодежной политики, «взрослые» землячества, которые должны взять под крыло «младших братьев», гранты. Помощь также могут оказать учреждения культуры, центры народного творчества.

Прозвучали на площадке предложения и о развитии землячеств в целом. Например, заместитель председателя Общественной палаты РБ, руководитель землячества Буздякского района Лида Исаргакова призвала активнее помогать населенным пунктам, участвующим в конкурсе «Трезвое село», ведь это тоже хороший способ привлечь средства. А еще она предложила создать гимн землячества республики и предусмотреть для землячеств отдельное направление в Фонде грантов главы РБ.