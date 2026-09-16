Деловые люди

В Шаранском районе четвертый год подряд растет число предпринимателей. Ежегодно — на 10-15 процентов. Если на 1 января 2021 года здесь насчитывался 341 представитель бизнес-сообщества, то сегодня их уже 420. Число самозанятых и вовсе показало взрывной рост, увеличившись в 12 раз — их здесь 1628 человек.

Как развивается местное бизнес-сообщество и какую роль в этом играют местные власти рассказывает заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район по экономике, инвестициям и предпринимательской деятельности — бизнес-шериф администрации Ранис ХАБИБУЛЛИН.

Точки роста

— Ранис Рафаилович, насколько сегодня предпринимательство интегрировано в экономику Шаранского района?

— Экономику сельского района принято измерять гектарами и надоями. Но малый и средний бизнес — тот, что создает рабочие места рядом с домом, наполняет местный бюджет и, что не менее важно, удерживает людей на родной земле — играет в ней все более заметную роль. Шаранский район в этом направлении показывает устойчивую положительную динамику.

Заместителем главы администрации района по экономике, инвестициям и предпринимательской деятельности и одновременно бизнес-шерифом Шаранского района я работаю с 2021 года. Институт бизнес-шерифа для предпринимателя предельно конкретизирован: есть должностное лицо, к которому можно обратиться напрямую с любым вопросом — от подбора земельного участка и подключения к инженерным сетям до разбирательства в спорных ситуациях. При этом важно, что он отвечает за конечный результат.

Если говорить об эффективности нашей работы — по итогам 2025 года наш район занял первое место в рейтинге эффективности деятельности бизнес-шерифов муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Годом ранее район стал победителем в номинации «Устойчивое экономическое развитие» гранта главы Республики Башкортостан «Достижение года». Кроме того, район входит в число лидеров по содействию развитию конкуренции среди муниципальных образований республики.

Эти результаты — заслуга не отдельного человека, а команды администрации, сельских поселений и самого предпринимательского сообщества района. Награды подтверждают, что выбранная модель работы с бизнесом дает измеримый эффект, и одновременно поднимают планку требований на следующий год.

За эти годы стало очевидно главное: предприниматель приходит в администрацию не за льготой, а за предсказуемостью. Там, где район дает понятные сроки, честный ответ и сопровождение до конца, бизнес появляется и остается. Именно на этом принципе строится вся система работы с предпринимательским сообществом Шаранского района.

Итог первого полугодия позволяет говорить о сформировавшейся тенденции: предпринимательская среда района растет и качественно, и количественно. Наша задача — не подменять инициативу человека администрированием, а снимать барьеры и доводить каждую жизнеспособную идею до реализации. Именно из таких решений и складывается устойчивая экономика района.

Цифры, за которыми — люди

— Судя по цифрам, шаранцы довольно охотно вливаются в бизнес-сообщество.

— Да, число предпринимателей и самозанятых в районе растет практически ежемесячно. Особенно показателен рост самозанятости. Более чем 1620 самозанятых — это мастера рукоделия, фотографы, швеи, специалисты по ремонту, владельцы личных подсобных хозяйств, которые перешли из неформальной занятости в легальное правовое поле. Для человека это доступ к мерам поддержки и подтвержденный доход, для района — прозрачная экономика и дополнительные поступления в бюджет.

Рабочим инструментом поддержки предпринимательской инициативы в районе стали встречи главы администрации в формате «предпринимательского часа» и «креативного часа». С начала года проведено 32 таких мероприятия, в рамках которых рассмотрено 62 проекта (в прошлом году — 57). Но главный показатель — не количество заявок, а их судьба. Эти встречи не превращаются в формальную процедуру: каждый проект сопровождается до практического результата, а предприниматель получает конкретные ответы по земельным вопросам, подключению к сетям, доступным мерам поддержки и взаимодействию с контрольными органами.

Наглядный пример того, как частная инициатива перерастает в отраслевое направление, — клубничное производство. Ежегодный фестиваль «Клубничный край» из локального праздника превратился в узнаваемый бренд территории и одновременно в рабочую площадку, где производители, переработчики и покупатели находят друг друга. В этом году мы провели пятый, юбилейный фестиваль «Шаранский край — клубничный рай».

Главное же произошло не на фестивальной поляне, а на подворьях. Жители пошли по пути кооперации: в районе созданы три сельскохозяйственных кооператива по производству и переработке клубники, в каждом из которых насчитывается несколько десятков производителей. Объединение позволило решить те задачи, которые в одиночку не по силам ни одному личному подсобному хозяйству — организовать сбыт крупных партий и обеспечить хранение и переработку.

Результат виден по географии продаж. Шаранская клубника реализуется не только в Уфе, Туймазах и Октябрьском, но и в Москве, а также в городах Татарстана. Администрация района совместно с республиканскими органами власти оказывает производителям содействие в организации торговли в микрорайонах Уфы, в том числе на площадке перед Дворцом спорта. Для сельского жителя это принципиальный момент: продукция уходит не перекупщику по заниженной цене, а напрямую покупателю, и добавленная стоимость остается в районе.

Ставка на креатив

— Глава Башкирии Радий Хабиров не раз подчеркивал важность развития сферы креативных индустрий…

— Сегодня в этом секторе работают 27 предпринимателей района — на шесть больше, чем годом ранее. К ним следует добавить самозанятых граждан, специализирующихся на творческих направлениях.

В районе назначен советник главы администрации по вопросам развития креативных индустрий, что позволило выстроить системное сопровождение мастеров и творческих предпринимателей — от консультаций до вывода их продукции на республиканские площадки.

Показательно, что креативный бизнес на селе — это не абстракция, а вполне конкретные производства: авторские изделия ручной работы, фотография и видеосъемка, дизайн, декоративные направления. Такие проекты требуют минимальных стартовых вложений и потому особенно доступны для сельской молодежи и женщин.

Один из приоритетов нашей работы — помощь участникам специальной военной операции в организации собственного дела. На сегодняшний день четверо из них зарегистрировали индивидуальные предприятия. Они активно участвуют в «предпринимательском часе» и представляют собственные проекты для реализации.

Действующая муниципальная программа по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства преду­сматривает комплекс мер поддержки

предпринимателей, включая специальные меры для участников СВО. Наша задача — сделать так, чтобы человек, вернувшийся домой, получил не только формальную льготу, но и практическое сопровождение на всех этапах: от выбора направления деятельности до первого договора.

Район открыт для инвестпроектов

— Что вы можете предложить сегодня потенциальным инвесторам?

— Район заинтересован в них и готов предоставить для этого реальную ресурсную базу. В распоряжении есть свободные земельные участки, а также объекты недвижимости, пригодные для организации переработки продукции. Отдельное предложение касается зоны Шаранского водохранилища: доступно 28 свободных земельных участков под туристические проекты.

Сформирован и перечень конкретных направлений, по которым район ищет инвесторов: строительство канатной дороги — зиплайна; организация рыбоводного хозяйства; развитие гребного спорта; развитие экотуризма; производство строительных материалов.

Логика этого перечня понятна — водохранилище с прилегающими участками способно стать полноценным центром притяжения, где зиплайн, гребной спорт, экотуризм и рыбоводство работают не порознь, а дополняют друг друга, формируя круглогодичный поток посетителей. Производственное направление — строительные материалы и керамический комбинат — опирается на местную сырьевую базу и создает рабочие места с более высокой оплатой труда.

Такие проекты дают мультипликативный эффект: вслед за туристическим потоком развиваются торговля, общественное питание, ремесла и сбыт продукции местных производителей. Каждому инвестору, зашедшему в район, гарантируется сопровождение проекта в режиме одного окна — от подбора площадки и оформления земельных отношений до подключения к инженерным сетям и содействия во взаимодействии с республиканскими институтами развития. Нельзя не сказать и о новых условиях, в которых работает бизнес. Как известно, с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость увеличена до 22 процентов. Администрация ведет постоянный мониторинг ситуации, а разъяснительная и консультационная работа с предпринимателями по вопросам налогообложения продолжается в рамках действующих форматов взаимодействия. Полгода работы при повышенной ставке налога на добавленную стоимость не дали малому бизнесу универсального решения. Выходы оказались разными — одним предприятиям помог переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, другие пошли по пути повышения цен, третьи сменили поставщиков; кто-то отказался от планов по открытию новых торговых точек и сосредоточился на действующих, а кто-то, напротив, расценил ситуацию как шанс занять нишу ушедших с рынка конкурентов.

Но главный итог полугодия — предприниматели стали точнее считать деньги и заметно меньше полагаться на привычные, годами не пересматривавшиеся схемы работы. Бизнес пересмотрел ассортимент, занялся автоматизацией учета, научился заранее просчитывать и сравнивать между собой налоговые режимы. Существенную роль сыграло и решение сохранить порог освобождения от НДС на уровне 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Оно дало компаниям именно то, чего им остро не хватало, — время. Появилась возможность без спешки выстроить учет, привести в порядок договорную базу и заранее разобраться, какой налоговый режим окажется оптимальным при дальнейшем росте выручки.