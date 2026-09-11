Жителям Башкирии ограничили доступ в леса

Ограничения действуют на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского и Хайбуллинского лесничеств и касаются всех за исключением лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов.

Срок действия ограничений — до 28 сентября 2026 года.

В региональном минлесхозе подчеркивают: любая искра может стать причиной большой беды. Жителей просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и в случае обнаружения возгорания позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ 8 (347) 218-14-14, а также по номерам 101 или 112.

Иллюстрация: МЧС РБ.