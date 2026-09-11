+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
11 Сентября , 08:08

Жителям Башкирии ограничили доступ в леса

В связи с высоким риском возникновения природных пожаров в ряде районов республики введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Жителям Башкирии ограничили доступ в лесаЖителям Башкирии ограничили доступ в леса
Жителям Башкирии ограничили доступ в леса

Ограничения действуют на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского и Хайбуллинского лесничеств и касаются всех за исключением лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов.

Срок действия ограничений — до 28 сентября 2026 года.

В региональном минлесхозе подчеркивают: любая искра может стать причиной большой беды. Жителей просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и в случае обнаружения возгорания позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ 8 (347) 218-14-14, а также по номерам 101 или 112.

Иллюстрация: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru