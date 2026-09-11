В Башкирии потушили все лесные пожары

Накануне вечером был потушено возгорание в Абзелиловском лесничестве на площади 43,2 гектара. Населенные пункты и объекты экономики не пострадали.

Следом удалось победить огонь в Тирлянском лесничестве Белорецкого района, где несколько дней горели Инзерские зубчатки. Пожар был ликвидирован на площади 7,5 гектаров.

Таким образом, действующих очагов природных пожаров на данный момент нет, хотя риск возгорания остается высоким. Для защиты лесов от огня на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств на период с 8 по 28 сентября введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В МЧС региона предупреждают граждан о чрезвычайной пожароопасности и порывах ветра до 18 м/сек. Будьте осторожны, избегайте находиться вблизи деревьев и сооружений потенциального риска.

Фото: МЧС РБ.