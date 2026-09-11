+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
11 Сентября , 09:19

В Башкирии потушили все лесные пожары

Все лесные пожары на территории республики ликвидированы, сообщает региональный минлесхоз.

В Башкирии потушили все лесные пожарыВ Башкирии потушили все лесные пожары
В Башкирии потушили все лесные пожары

Накануне вечером был потушено возгорание в Абзелиловском лесничестве на площади 43,2 гектара. Населенные пункты и объекты экономики не пострадали.

Следом удалось победить огонь в Тирлянском лесничестве Белорецкого района, где несколько дней горели Инзерские зубчатки. Пожар был ликвидирован на площади 7,5 гектаров.

Таким образом, действующих очагов природных пожаров на данный момент нет, хотя риск возгорания остается высоким. Для защиты лесов от огня на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств на период с 8 по 28 сентября введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В МЧС региона предупреждают граждан о чрезвычайной пожароопасности и порывах ветра до 18 м/сек. Будьте осторожны, избегайте находиться вблизи деревьев и сооружений потенциального риска.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru