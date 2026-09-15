Критический реализм Рината Файзрахманова

На недавнем медиафоруме в Сочи, который так и называется — «Вся Россия», торжественно награждали спецкора газеты «Республика Башкортостан» Рината Файзрахманова.

Он стал победителем всероссийского конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2026 года — первым и пока единственным в нашей республике. Этот успех дорогого стоит: мастерство журналиста из Башкирии оценивали профессионалы высшей пробы. Но мы хотим сказать о другом. Победа нашего коллеги — не выигрыш по лотерейному билету, не случайное попадание в яблочко. Все его творчество нацелено на то, чтобы честно говорить о том, что болит у самого обыкновенного, простого человека. И не просто говорить, а помогать, вмешиваться, исправлять. Сегодня мы предоставляем слово тем, кто много лет проработал с нашим Баянычем бок о бок и готов подтвердить: таких журналистов — один на миллион.

В каждой строчке — нерв

До меня дошла весть о том, что журналист Ринат Файзрахманов выдвинут на соискание республиканской премии имени Шагита Худайбердина. Поддерживаю и одобряю, как говорили в старые времена. Имя и фигура Файзрахманова в нашей журналистике известны по многочисленным публикациям в башкирской прессе. Каждая из которых вызывала и вызывает интерес в обществе и у читателей. Достаточно вспомнить только некоторые из них, опубликованные в «Республике Башкортостан». В частности, материал о забытом и заброшенном поселке Керамика, в котором живут труженики-ветераны одного из крупнейших уфимских предприятий. Статья вызвала буквально шок. Если бы не газета, если бы не статья Файзрахманова, вряд ли бы кто-то вспомнил о забытых Богом и властью жителях-ветеранах рабочего поселка. За одно за это автору и газете поклон.

Знаю Рината Файзрахманова много лет. Он — старожил уфимского Дома печати. Работал не один десяток лет в «Вечерней Уфе», сегодня трудится в «Республике Башкортостан». Его профессионализм и мастерство несомненны. Они подтверждены и подтверждаются многолетним творчеством. Не случайно он является заслуженным работником культуры республики.

Ринат Баянович — неудобный журналист. Беспокойный. Всегда спорит, всегда не соглашается, бьется за каждую строчку в своих материалах. Живет и работает с убеждением, что каждый номер газеты должен содержать проблемный материал. А значит, и решение проблемы. Иметь такого под боком хлопотно, но достойно, завидно и почетно. Именно такие журналисты приносят газете авторитет, известность, широкую читательскую аудиторию.

«Республика Башкортостан» — одна и самых влиятельных газет. Публиковаться в ней — большая честь. Это потому, что в ней работают журналисты-профессионалы — репортеры, аналитики, эксперты. Из «широкого рукава» газеты вылетело немало журналистов, ставших золотыми перьями башкирской журналистики, лауреатами творческой премии имени Шагита Худайбердина. Радостно, что газета и сегодня богата такими талантами. Беспокойный Ринат Файзрахманов, без сомнения, один из них.

Илья МАКАРОВ,

член Союза журналистов Башкортостана и России.

Остаётся верным качественной журналистике

До моего прихода в «Вечернюю Уфу» из «Ленинца» Баяныча (а именно так, тепло и по-дружески, его называли и называют почти на всех этажах Дома печати) я не знал, но уже после его первых публикаций, заверстываемых, как правило, на первую полосу, понял, что это один из лучших репортеров городской газеты.

Ринат окончил УрГУ и, как многие уфимские журналисты, с гордостью причисляет себя к уральской школе публицистики. Он и задавал тон «Вечерки»: мог со вкусом написать текст о съемках нового фильма или подготовить зарисовку о каком-нибудь шукшинского типа «чудике», но его коньком были материалы на серьезные — экономические, производственные — темы. Которые продолжают сегодня печататься на страницах газеты «Республика Башкортостан».

И верно в одной из рекомендаций на награждение его главной журналистской наградой Башкирии было написано: «Ринат Файзрахманов так скрупулезно и тщательно подходит к подготовке материалов, что они потом могут служить настоящими справочниками. Мы храним вырезки из газеты «Республика Башкортостан» с его статьями, посвященными истории становления крупнейших башкирских предприятий, таких как «Главвостоктрубопроводстрой» с его знаменитыми трестами «Востокнефтепроводстрой» и «Нефтепроводмонтаж», прошлому и настоящему объединения «Башнефть», институту «БашНИПИнефть»… Запомнились статьи Р. Б. Файзрахманова, посвященные выдающимся хозяйственникам и ученым-нефтяникам Николаю Байбакову, Ивану Губкину, Степану Кувыкину, Магрифе Мавлютовой, Героям Социалистического Труда Дмитрию Михайлову, Ляйле Марданшиной, Альфизе Гиниятуллиной, его остропублицистичные обзоры, посвященные судьбе поселков нефтяников Краснохолмский, Куяново».

И сегодня журналист Ринат Файзрахманов продолжает работать в традициях качественной, социально ответственной журналистики, что было замечено и отмечено профессиональным сообществом, как говорится, на самом верху: недавно ему вручили диплом Союза журналистов России за лучшую журналистскую публикацию на традиционном фестивале прессы «Вся Россия-2026». Заслуженная награда!

Владимир ТУЛУПОВ,

декан факультета журналистики Воронежского государственного университета,

президент Академии наук региональной печати России.