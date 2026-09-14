Зона ответственности

Дети любят украшать свои комнаты всевозможными картинками — фотографиями артистов и спортсменов, изображениями героев мультфильмов. Но, попав в дом Муратовых из села Ильчино Учалинского района, вы удивитесь. Здесь на стенах у младших членов семейства — карта и флаг России, флаги родного района и республики. Казалось бы, деталь, но она говорит о многом.

А самый младший сын, Мурат, мечтает стать танкистом и очень жалеет, что не успеет вырасти до победы в СВО и встать на защиту Родины.

Всем пятерым детям в этой дружной семье есть с кого брать пример. Их отец Айнур Муратов — фермер, волонтер и просто человек с широкой душой. На такого действительно можно равняться. Когда-то отец Айнура Хайдар Рауфович и брат отца Халиль первыми в Учалинском районе решились на фермерство. Слово это, вспоминает наш герой, тогда казалось чуждым, почти диким. Все привыкли к колхозам, а тут — новый уклад, неизведанный путь. Они стали первопроходцами, а для этого нужны были не только смелость, но и твердая вера в успех и в самих себя.

Со временем братья разошлись по разным направлениям. Халиль Муратов сосредоточился на растениеводстве, а отец Айнура — на овощеводстве. Поставляли в школы и детские сады Учалинского и Белорецкого районов полный «борщевой набор»: картофель, морковь, свеклу, капусту. Труд на земле был тяжелым, но братья-фермеры знали, что занимаются нужным делом — снабжают детвору качественной натуральной продукцией.

К сожалению, три года назад отец Айнура, который во всем был для него примером и многому его научил, ушел из жизни. Теперь уже сын продолжает отцовское дело, но в другом направлении — мясном скотоводстве. От овощей пришлось отказаться из-за острой нехватки кадров. «Работать некому», — тяжело вздыхает Айнур. Он не сдался — просто переключился на то направление, где можно обойтись минимумом рабочих рук, в первую очередь собственными мозолистыми ладонями. И сумел не просто сохранить дело отца, но и развить его. В этом огромная заслуга всей семьи, уверен он. Казалось бы, ну какие из детей помощники — у Муратовых они мал мала меньше. Старший в этом году пошел только в восьмой класс. Но он уже правая рука отца. Все умеет. И совсем не страдает, что на планшеты и телефоны практически не остается времени. Вместо гаджетов руль трактора или плетка — животинку гонять. Супруга Айнура — настоящая жена фермера.

Пока муж работает на тракторе, она может и за руль «КамАЗа» сесть. Когда нужно — выходит пасти скот, никакой работы не чурается. Сейчас сидит дома с малышом. Все вместе они создали то, что называют династией: когда дело живет не одним человеком, а всей семьей.

А еще семья — моральная поддержка для Айнура. В 2023 году он впервые отправился с гуманитарной помощью на фронт. Толчком стало знакомство с местным активистом Талгатом Рахматуллиным, руководителем группы «Наша Родина — Россия». Айнур сразу сказал: «Включай в свою группу и меня». В первое время в группе было двести человек, сейчас — около тысячи, в том числе и благодаря поддержке Айнура Хайдаровича. Его зона ответственности — автомобили для отправки на фронт. Он ездит в Белорецк, Челябинск и другие города, ищет подходящую технику, занимается ее подготовкой на станциях техобслуживания. Лично подготовил не одну машину, три из них перегонял сам. Всего на его счету десять поездок в зону СВО с гуманитарными грузами, и безопасными участками он не ограничивается.

Первая же поездка показала, что Айнур не робкого десятка. Вместе с напарником Маратом Юмабаевым они приехали тогда в Северодонецк, но вместо того, чтобы оставить груз и развернуться, Айнур настоял на том, чтобы найти земляков.

Узнали, что бойцы в Кременной, — в тот период там было очень неспокойно, бои шли совсем рядом. Его отговаривали: там война. Но Айнур ответил: «Надо ехать».

Недалеко рвались снаряды, вдоль дороги зловеще зияли воронки. «Все, разворачиваемся?» — уточнил Марат. «Нет, поехали дальше». И они доехали. Добрались до Кременной, нашли ребят-односельчан, передали гуманитарку. Снаряды падали в 150-200 метрах. Связи не было, ехали почти наугад — но доехали. Рассказывая об этом, Айнур порою натыкается на недоверие в глазах людей. Что ж — не веришь, поезжай сам. Волонтером может стать каждый…

Одна из самых тяжелых поездок случилась, когда украинские подразделения зашли на территорию Курской области. Мать пропавшего без вести солдата попросила Айнура поехать поискать сына. Они объездили множество моргов, преодолели почти две тысячи километров, нашли сослуживцев бойца, которые доподлинно подтвердили — парень погиб. Как матери принять такую весть? А еще в ту поездку он взял гуманитарный конвой. Посетили госпитали, передали медикаменты от неравнодушных сограждан. Встретили бойцов, которые от души благодарили за помощь.

В прошлом году весной, уже будучи в дороге, Айнур попал в аварию на личном автомобиле. Машину погрузили на эвакуатор — казалось бы, нужно возвращаться, но миссия не была завершена. Перегрузили собранное на другой транспорт и поехали дальше.

Трижды в зону СВО с ним ездил мулла из района, чтобы провести на передовой обряд жертвоприношения. На Украине найти барана сложно — там в основном свиней разводят, но ради ребят нашли. Устроили настоящий праздник для бойцов.

Среди них много верующих, и такие моменты дорогого стоят. Айнур вспоминает слова известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова о том, что только вера спасает. Там, на передовой, любой становится верующим. Когда вокруг рвутся снаряды, остается только одно — молиться.

В своей крайней, десятой, поездке Айнур побывал в Селидово, под Покровском, где шли жестокие столкновения. Буквально на глазах у волонтеров вражеский беспилотник разбил военную машину. А им повезло — оператор дрона посчитал их менее важной целью.

Своих детей Айнур тоже приучает к вере, но без излишнего рвения. Ибо уверен: «Моя религия и моя вера — в моих поступках». Это не просто слова. Вера мотивирует продолжать опасную и затратную волонтерскую деятельность, помогает не только ему, но и жене верить и ждать его из рискованных поездок.

Айнур родом из деревни Мансурово, в Ильчино живет шестой год. За это время он многое сделал для села, считая эту землю родиной своих предков: помогал с газификацией мечети, пригонял технику на субботники, участвовал в строительстве волейбольной площадки для детей, спонсирует разные мероприятия, помогает сельскому поселению. Ведь плюс ко всему он еще депутат местного Совета. Говорит: «Я не десантник, но мне нравится их девиз — «Никто кроме нас». В этом его внутренняя убежденность и сила.

Некоторые, бывает, спрашивают: вот ради чего ты всем этим занимаешься, в чем твой интерес? Может, государство тебе за это налоги уменьшает или как-то иначе способствует? Айнур только смеется, о собственной выгоде он даже не задумывался. Каждый, как говорится, судит по себе.... И не ради наград все эти старания, хотя благодарственных писем у него немало, есть и медаль «За помощь фронту».

А вот этот вопрос ему приходится слышать часто: зачем рисковать, если дома у тебя пятеро несовершеннолетних детей? «На все воля Всевышнего, — отвечает он. — Можно и дома упасть и умереть. А если все начнут прятаться, кто тогда повезет грузы? Кто поддержит ребят?»

Такой уж он человек. Встает рано, работает дотемна, отвечает за семью, за хозяйство, за деревню, за бойцов, за Башкортостан и даже за всю Россию. В той части, в которой реально может что-то сделать лично. И когда видишь такого человека, понимаешь: настоящая сила в том, чтобы каждый день делать этот мир чуточку лучше. Без страха, без сомнений, без оглядки на тех, кто говорит «не надо». По хорошо известному принципу — «Делай, что должен, и будь что будет».