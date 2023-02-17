В Туймазах полиция задержала курьеров телефонных мошенников

Двое студентов 16 и 20 лет оказались причастны к трём случаям мошенничества в Туймазах, сообщает пресс-служба МВД республики.

Аферисты, работающие по схеме «ваш родственник попал в ДТП», обманули трёх горожанок, которые, поверив преступникам, собрали и передали деньги курьерам. Ущерб, причиненный горожанкам, превысил 500 тысяч рублей.

Задержанные по горячим следам курьеры рассказали, что нашли подработку через один из мессенджеров. Сейчас полиция занимается розыском «работодателя» студентов. В отношении молодых людей возбудили уголовные дела.