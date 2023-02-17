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Вчера, 12:34

В Туймазах полиция задержала курьеров телефонных мошенников

Местные студенты решили подзаработать на обмане граждан.

интернет
Фото:интернет

Двое студентов 16 и 20 лет оказались причастны к трём случаям мошенничества в Туймазах, сообщает пресс-служба МВД республики.  

Аферисты, работающие по схеме «ваш родственник попал в ДТП», обманули трёх горожанок, которые, поверив преступникам, собрали и передали деньги курьерам. Ущерб, причиненный горожанкам, превысил 500 тысяч рублей.

Задержанные по горячим следам курьеры рассказали, что нашли подработку через один из мессенджеров. Сейчас полиция занимается розыском «работодателя» студентов. В отношении молодых людей возбудили уголовные дела.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:туймазымвдмошенничество
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