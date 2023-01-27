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Вчера, 12:42

В Башкирии задержали курьера телефонных мошенников и его подельника

Молодых людей, решивших подзаработать нечестным путём, ждёт уголовное преследование.

пресс-служба МВД РБ
Фото:пресс-служба МВД РБ

32-летний житель Иглинского района и его 17-летний сообщник из Уфы стали фигурантами нескольких уголовных дел по статье мошенничество. В пресс-службе МВД республики сообщили о причастности преступников к обману пенсионерки из Белебеевского района и жительницы Белебея. У горожанки, аферисты, работающие по схеме «ваш родственник попал в ДТП», похитили 290 тысяч рублей, а у 79-летней сельчанки 80 тысяч.

Задержанные в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые рассказали, что заработок нашли в социальных сетях. Ранее судимый сельчанин занимался подбором курьеров, а молодой горожанин забирал деньги у жертв обмана. Похищенное подельники переправляли своим «работодателям», оставляя себе процент от криминального заработка.

Иглинец сейчас находится под стражей, а житель Уфы под подпиской о невыезде. Полиция ведёт розыск их сообщников.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдбелебей«уфа»мошенничество
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