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Сегодня, 17:50

В Салавате полиция поймала курьера телефонных мошенников

Молодой уфимец забирал деньги у обманутых граждан сразу в двух регионах России.

Курьера телефонных мошенников задержали сотрудники полиции Салавата во время оперативно-розыскных мероприятий по заявлениям обманутых горожан, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сразу трое пожилых граждан стали жертвами аферистов, работающих по схеме «ваш родственник попал в ДТП». 22-летний житель Уфы получил от потерпевших пенсионеров почти 650 тысяч рублей. Курьер уже покидал Салават на такси, но его удалось перехватить.

Парень рассказал оперативникам, что преступную подработку нашёл через социальные сети. Предложение «работодателей» он принял и, действуя по инструкциям мошенников, забирал деньги у обманутых жителей в нескольких городах Башкирии и Татарстана.

Уфимца заключили под стражу, идёт розыск его сообщников. По фактам мошенничества возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Видео:пресс-служба МВД РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдсалаватмошенничество
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