В Башкирии экс-бухгалтера Дворца спорта будут судить за хищение наличных

В присвоении денежных средств обвиняют бывшего главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Дворец спорта» города Октябрьского.

По данным прокуратуры республики, женщина незаконно забрала наличные денежные средства, находящиеся в кассе муниципального учреждения. Ущерб, причинённый организации, составил 63 тысячи рублей. В совершении преступления женщина созналась. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее мы писали, что экс-бухгалтера Дворца спорта Октябрьского приговорили к четырём годам лишения свободы условно за присвоение по поддельным документам 220 тысяч рублей со счёта организации.