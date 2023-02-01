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Сегодня, 13:15

В Башкирии экс-бухгалтера Дворца спорта будут судить за хищение наличных

Жительница Октябрьского похитила 63 тысячи рублей из кассы муниципальной организации.

В присвоении денежных средств обвиняют бывшего главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Дворец спорта» города Октябрьского.

По данным прокуратуры республики, женщина незаконно забрала наличные денежные средства, находящиеся в кассе муниципального учреждения. Ущерб, причинённый организации, составил 63 тысячи рублей. В совершении преступления женщина созналась. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее мы писали, что экс-бухгалтера Дворца спорта Октябрьского приговорили к четырём годам лишения свободы условно за присвоение по поддельным документам 220 тысяч рублей со счёта организации.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратураоктябрьский
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