В Башкирии главный бухгалтер Дворца спорта похитила деньги по поддельным документам

К четырём годам лишения свободы условно с четырёхлетним испытательным сроком приговорили бывшего главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Дворец спорта» города Октябрьского.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что женщина подготовила поддельные платёжные поручения, по которым перечислила со счёта организации деньги на свои счета. Мошеннице удалось вывести таким образом более 220 тысяч рублей.

На суде, помимо условного срока, женщине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и обязали возместить причинённый ущерб.