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29 Декабря , 18:22

В Башкирии директор Дворца молодёжи брала взятки с сотрудников

Нечистая на руку руководительница также фиктивно устроила на работу восемь человек.

В Башкирии директор Дворца молодёжи брала взятки с сотрудников
В Башкирии директор Дворца молодёжи брала взятки с сотрудников

В вымогательстве, служебном подлоге и мошенничестве обвиняют директора Дворца молодёжи города Октябрьского.

Женщина получала деньги от подчинённых за покровительство, пояснили в прокуратуре республики. Также начальница «облагала налогом» провинившихся сотрудников. С 2014 года обвиняемая таким образом получила более 700 тысяч рублей. В ходе следствия стало известно, что директор фиктивно трудоустроила восемь человек, получая за них зарплату. Сумма причинённого мошенницей ущерба превысила миллион рублей.

В совершённых преступлениях женщина отказывается признавать вину. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд о возмещении ущерба и взыскании незаконно полученных денег.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратураоктябрьский районмошенничествовымогательство
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