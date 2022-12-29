В Башкирии директор Дворца молодёжи брала взятки с сотрудников

В вымогательстве, служебном подлоге и мошенничестве обвиняют директора Дворца молодёжи города Октябрьского.

Женщина получала деньги от подчинённых за покровительство, пояснили в прокуратуре республики. Также начальница «облагала налогом» провинившихся сотрудников. С 2014 года обвиняемая таким образом получила более 700 тысяч рублей. В ходе следствия стало известно, что директор фиктивно трудоустроила восемь человек, получая за них зарплату. Сумма причинённого мошенницей ущерба превысила миллион рублей.

В совершённых преступлениях женщина отказывается признавать вину. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд о возмещении ущерба и взыскании незаконно полученных денег.