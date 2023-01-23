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Вчера, 16:27

В Башкирии судмедэксперт присвоил себе почти миллион рублей

Медперсонал под его руководством оказывал без оформления документов платные услуги по подготовке к погребению умерших.

В Башкирии судмедэксперт присвоил себе почти миллион рублей
В Башкирии судмедэксперт присвоил себе почти миллион рублей

За присвоение и растрату вверенного имущества будут судить бывшего заведующего отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы Нефтекамска.

По сообщению пресс-службы прокуратуры республики, мужчина в январе 2021 года дал указание подчинённым не оформлять документы на оказание платных немедицинских услуг по подготовке умерших к погребению.

За год незаконной деятельности в карман заведующего перетекло 950 тысяч рублей. После прокурорской проверки на заведующего завели уголовное дело.

Экс-руководитель территориального отделения судмедэкспертов отказывается признавать вину. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратуранефтекамскрастрата
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