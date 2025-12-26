Башкирия продолжает укреплять позиции России в повестке ЮНЕСКО

По личному приглашению главы МИД России Сергея Лаврова глава республики выступил с докладом, в котором представил кейс Башкирии по реализации в регионе международных проектов по линии ЮНЕСКО.

«Это год побед для республики, которыми гордится вся страна. Мы идем вперед. У нас есть опора в лице республики. Башкортостан богат своим природным и культурным многообразием. Мы — ваши соратники во всем», — сказал Александр Алимов.

На сегодня в копилке Башкирии: два геопарка «Торатау» и «Янган-Тау», которые входят в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Пещера Шульган-Таш с древнейшей наскальной живописью признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. При УУНиТ открыта одна из пяти в мире кафедр ЮНЕСКО по геопаркам и территориям устойчивого развития. Статус международных эталонов «золотых гвоздей» присвоен геологическим разрезам «Усолка» и «Дальний Тюлькас».

Сообщается, что республика намерена и дальше укреплять позиции России в глобальной повестке ЮНЕСКО. Она инициирует создание Национальной сети геопарков под эгидой ЮНЕСКО. Развивает существующие геопарки. Продвигает новые объекты в Список Всемирного наследия, такие как Воскресенский медеплавильный завод и мавзолей Тура-Хана.

Все это способствует раскрытию туристического потенциала региона. Напомним, в Индексе туристической привлекательности регионов Башкирия показала значительный рост, поднявшись с 11-го на 9-е место в рейтинге и впервые войдя в десятку лидеров.

Фото автора.