Секрет долгой жизни, или Почему стресс опаснее фастфуда

Профессор Ситников на уровне физиологических процессов описал механизм стресса. Во времена, когда человек жил в дикой природе, он был призван спасать жизнь (бей или беги), но в современном мире становится хроническим и разрушительным.

Как рассказал ученый, под мозжечком есть структура, которую называют ретикулярной формацией — это рептильная, самая древняя часть мозга. Эта структура, как антенна, 24 часа в сутки сканирует то, что происходит вокруг нас, выделяя то, что важно для каждого конкретного человека. Если ей не хватает информации и она фиксирует неопределенность или опасность (например, неясный шум), то активирует миндалевидное тело (структура мозга, отвечающая за обработку эмоций, в частности, страха). Ситников объясняет сложные биохимические механизмы просто — «на кошках»:

— Вы смотрите телевизор, рядом лежит кошка. По телевизору поет Киркоров, до которого, как бы громко он ни пел, кошке нет дела, и она не просыпается. Вы можете даже поднять ее, она расслабленно повиснет у вас на руке. Но стоит пошелестеть бумажкой — у кошки сразу ушки на макушке. Это реакция ориентировки: кошка смотрит, что происходит, и в ее миндалевидном теле рождается решение: если это мышь — охотиться, если это другая кошка — можно подраться, если собака — лучше залезть на дерево. Если информации, чтобы принять однозначное решение (драться, бежать или игнорировать), недостаточно, организму дается сигнал сохранять напряжение, пока ситуация не прояснится. И организм входит в состояние стресса. Все это характерно не только для кошки, но и для человека.

Физиологически это реализуется так: коре надпочечников дается сигнал на выработку двух гормонов. Один из них — главный гормон стресса, кортизол. Синхронно с ним выбрасывается адреналин. Сам по себе гормон стресса довольно полезная вещь: это адаптоген, который отвечает за выживание.

Но что происходит в организме при стрессе?

Кровь. Она становится густой и насыщенной глюкозой (источник энергии для мышц).

Сосуды. Расширяются в мышцах, мозге и органах чувств (чтобы лучше видеть, слышать и реагировать) и резко сужаются во «внутреннем контуре» — желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе. Кровь буквально выдавливается оттуда для нужд «фронта». Но если густая кровь под давлением в организме постоянно — это дорога к инсульту, инфаркту, тромбозу и аневризме. А что происходит с «обделенными» внутренними органами?

ЖКТ. Останавливается перистальтика. Если это происходит часто — падает иммунная защита. Микрофлора выходит из-под контроля, начинается дисбактериоз, брожение, что приводит к синдрому раздраженного кишечника, гастриту, язве.

Общий иммунитет. Кортизол системно подавляет защитные силы организма. Падает иммунитет, развиваются воспалительные заболевания, названия которых заканчиваются на -ит — цистит, уретрит, простатит, бронхит, синусит.

— Кратность повышения уровня кортизола — это кратность снижения иммунитета. Двойной кортизол — это иммунитет в два раза ниже, — констатирует Ситников. — Например, при отеке Квинке врачи скорой помощи вводят человеку 100-кратную дозу искусственного кортизола (преднизолона), чтобы снять аллергическую реакцию за счет подавления иммунитета, и через пять минут человек дышит, но его иммунитет падает ровно в сто раз. Именно ослабленный иммунитет позволяет раковым клеткам, которые ежедневно образуются в организме любого человека и есть даже у новорожденного младенца, беспрепятственно развиваться. Постоянно повышенный уровень кортизола — это причина большинства болезней.

Но есть одно состояние человека, которое вообще не требует выброски гормона стресса по принципу «бей или беги». Ситников обозначил его как удовлетворение, или «спокойное счастье»:

— Почему спокойное? Да потому что яркое счастье — это тоже стресс и выброс кортизола. История знает много примеров, когда люди умирали от инфаркта, выиграв в лотерею.

«Голубые зоны» долголетия, где люди живут дольше среднестатистических показателей, давно стали предметом изучения: ученые, в том числе и Алексей Ситников, хотят понять, чем объясняется этот феномен. Профессор побывал в такой «голубой зоне» на японском острове Окинава, которая считается второй после юга Франции зоной по продолжительности жизни.

Что же на самом деле является секретом окинавских долгожителей? Скорее всего, дело в питании, ведь остров находится в райских субтропиках Тихого океана, где навалом свежих полезных морепродуктов, считают многие. Ситников развенчал миф о рыбной диете:

— Когда мне говорят, ну, наверное, они едят сырую рыбу, я говорю, что Окинава — это остров, который раньше был нищим королевством. И я вам скажу, и сейчас нет у них денег на морские деликатесы, кто был в Японии, знает, как там дорого. Это будет неожиданно, но в основе рациона окинавцев — свинина, которую многие диетологи не рекомендуют есть вообще!

Оказалось, что в «кодексе долголетия» окинавцев с едой связан всего один пункт: «Съедать только 80 процентов того, что собирался съесть». Все остальное — это тип мышления и мировоззрение: умение отпускать прошлое, бесконфликтность, позитивное отношение к миру, частая молитва (медитация), общение с природой, большая семья и физическая нагрузка.

— Запомните, единственная диета, которая является здоровой с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, — это средиземноморская диета, в которой можно есть все, но в правильных, адекватных пропорциях. Все остальные диеты, друзья, это эксперименты над собой, которые я рекомендую ставить только под наблюдением врачей, — говорит Ситников.

— И еще, пожалуйста, сначала проведите генетический анализ, который покажет, каких вы кровей (а их в нас бывает столько перемешано!), — советует профессор. — Если в вас есть, к примеру, тюркская кровь, то без мяса вам просто не обойтись. И не говорите, что индийцы как-то ведь живут без мяса: им можно, у них там в любой растительности под солнцем образуется столько триптофана, что нам о таком только мечтать.

Профессор рассказал об уникальном веществе, о котором сейчас заговорили как о пилюле долголетия, — ресвератроле. Это пигмент, который делает чернику, голубику и виноград фиолетовыми. Его в 1934 году открыли японцы. А 20 лет назад начали изучать французы, ломая голову над одним интересным феноменом: почему французы живут дольше, чем итальянцы. Кровь одинаковая, климат и диета похожи. Оказалось, отличие только в том, что в кожуре винограда, который активно употребляют французы в виде вина, содержится ресвератрол, которого нет в итальянском винограде. И вот когда жмых после того, как сделали красное вино, перерабатывают, получают этот ресвератрол. Сам пигмент не имеет никакого физиологического эффекта, он инертный. Но когда он подвергается брожению, становится сильнейшим в мире антиоксидантом.

— Это вещество продлевает жизнь рыбам на 56 процентов, а млекопитающим на треть. Влияние его на человека сейчас изучается. И если выбирать между большим количеством красного вина, в каком его традиционно употребляют французы, и аптечным препаратом, я бы лучше выбрал последний, — заметил Ситников.

В третьей, заключительной, статье цикла мы расскажем о том, как мозг принимает решение «жить или не жить», что такое состояние «дефолта» и как найти свою истинную цель, которая не только наполнит жизнь смыслом, но и буквально продлит ее.