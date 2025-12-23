Радий Хабиров принял участие в собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

Как сообщает пресс-служба руководителя РБ, на заседании обсуждались итоги деятельности Комиссии в 2025 году и были намечены планы на предстоящий период. Особо отмечались достижения Башкирии.

«Несмотря на все сложности, в уходящем году Россия внесла, как всегда, весомый вклад в работу ЮНЕСКО на всех направлениях ее деятельности. По российской инициативе Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил в Список Всемирного наследия расположенный в Башкортостане шедевр палеолитического искусства – наскальную живопись пещеры Шульган-Таш. Теперь в списке – 34 российских объекта. Высокой оценки Совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО удостоилась заявка на создание второго в России геопарка – «Торатау» в Республике Башкортостан. Номинация рекомендована для утверждения Исполнительным советом ЮНЕСКО, заседание которого состоится весной следующего года», – сказал Сергей Лавров.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем выступлении отметил: «Наш геопарк «Торатау» вслед за «Янган-Тау» вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Сейчас их всего лишь два в Российской Федерации. Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для нас это очень большая победа, к которой мы шли почти 14 лет. Мы получили важный центр компетенций – признанную ЮНЕСКО кафедру «Геопарки и территории устойчивого развития» Уфимского университета науки и технологий. Кроме того, находящиеся на территории геопарка «Торатау» геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас» первыми в России получили статус международных эталонов («золотых гвоздей»)».

Руководитель региона подчеркнул, что в Башкирии, по сути, сформирована целую экосистема ЮНЕСКО.

«На этом мы не останавливаемся. Мы вышли с предложением по созданию в стране Национальной сети геопарков ЮНЕСКО. Полагаю, что она могла бы стать проводником дальнейших решений по включению уникальных природных территорий в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Работаем и над продвижением культурных объектов, которые уже находятся в Предварительном списке Всемирного наследия», – сообщил Радий Хабиров. В первую очередь он упомянул здесь комплекс Воскресенского медеплавильного завода и Евразийский музей кочевых цивилизаций.

В рамках Общего собрания также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Башкирии и Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом имени Александра Карпинского. «Что даёт нам это соглашение? Мы планируем создать Национальную сеть геопарков. В России их пока два, и оба – у нас в Башкортостане. Поэтому мы здесь будем ведущей структурой, и к нам будут подтягиваться другие. Мы готовы обмениваться опытом. И уверены, что благодаря этой работе в нашей стране появятся новые геопарки», – пояснил руководитель Башкирии.

Фото: пресс-служба главы РБ.