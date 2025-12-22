Возвращение в мирную жизнь

Система социализации ветеранов спецоперации выстроена, но проблемы есть

Двадцать миллиардов от республики

— Возвращение участников СВО к мирной жизни — это сложный и многогранный процесс, требующий системного подхода. Общество и государство обязаны обеспечить всестороннюю поддержку ветеранов, которые помимо физических травм часто сталкиваются с посттравматическим расстройством и другими последствиями, — отметила зампредседателя Госсобрания Тамара Тансыккужина.

В республике действуют госпрограммы по социальной адаптации и реабилитации ветеранов, работает фонд «Защитники Отечества». Каждый обратившийся получает всестороннюю поддержку. Координирует работу межведомственная комиссия при главе РБ. В минувшем году на поддержку участников СВО и членов их семей направлено 13,4 млрд рублей, в нынешнем — 20,5 миллиарда.

— Сумма очень значительная. В целом в республике создана эффективная система помощи участникам СВО и их семьям. Но мы должны не только оценить результаты этой работы, но и выявить пробелы, — подчеркнула Тамара Тансыккужина.

По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Риммы Утяшевой, на федеральном уровне принято более 130 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

— Важное место занимают медицинская помощь и реабилитация. Вернуть бойца снова на фронт или адаптировать его к мирной жизни при тяжелой инвалидизации — это особый труд. Сегодня в каждой ЦРБ выделен отдельный кабинет для приема участников СВО и членов их семей. Самая трудная работа — с теми, кто демобилизовался.

Люди обычно неохотно идут к врачу, поэтому нужно активно приглашать их на диспансеризацию, чтобы они прошли ее стопроцентно (на сегодня показатель — 91,9 процента. — Авт.), а дальше начинать реабилитацию, — отметила Римма Утяшева.

Спикер также заострила внимание на качестве технических средств реабилитации: некоторые организации выделяют протезы, неудобные для вчерашних бойцов. Ну и, конечно, ветеранам СВО и их родным нужна психологическая реабилитация. Максимально нужно работать с мамами погибших бойцов и тех, кто находится в плену, подчеркнула она.

Сто вопросов

— На личный прием приходят десять человек, и один вопрос не похож на другой, в каждом случае свои нюансы. Наша задача — разработать максимально работающий механизм их решения, прежде всего в плане нормативно-правовой базы. Достаточно много вопросов, которые должны обрести статус закона на федеральном уровне, — отметил зампредседателя Госсобрания Салават Хусаинов.

— У людей на приемах сто вопросов — сто проблем. И решаются они прежде всего на уровне муниципалитетов. В каждом из них создана рабочая группа, которую возглавляет замглавы администрации. Вопросы рассматриваются ежедневно, а где необходимо, оказывает помощь республиканская межведомственная комиссия. Здесь мы пошли дальше и создали шесть рабочих групп по основным направлениям, — подчеркнул вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов.

В республике действует 54 меры поддержки, но фактически их 99, если считать введенные в отдельных муниципалитетах и учреждениях. Задача — оказывать их в режиме единого окна, и этот вопрос отрабатывается с МФЦ, отметил вице-премьер.

Основной точкой взаимодействия в муниципалитетах стали центры поддержки участников СВО, которых уже больше двадцати. Работа по их созданию продолжится, заверил Руслан Хабибов.

Вице-премьер также сообщил, что ясно видеть картину по ветеранам СВО поможет цифровая платформа, которая будет запущена в начале 2026 года.

Устроиться на работу

Как в республике трудоустраивают ветеранов СВО, рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

— Информация из военкоматов направляется в кадровые центры, и за каждым ветераном закрепляется куратор. 25 процентов демобилизованных признаны инвалидами.

На сегодня трудоустроено 77,5 процента ветеранов, а из тех, кто пока не работает, почти половина проходит реабилитацию. Во взаимодействии с другими ведомствами мы тщательно разбираем ситуацию каждого бойца, — пояснила Ленара Иванова.

В республике создан реестр работодателей, готовых принять ветеранов на работу. Они могут рассчитывать на субсидию, а сам ветеран — на поддержку при открытии своего дела. Тем, кто хочет получить другую профессию, выдаются образовательные сертификаты. Всего до конца года их получат 200 человек.

— Ветеранам также выдают сертификаты на реабилитацию, ее можно пройти в любом центре, включенном в реестр поставщиков. Этой возможностью уже воспользовались 72 человека, — отметила руководитель ведомства.

В социальные стационары ветеранов принимают вне очереди, на дому соцуслуги бесплатно получают 128 участников СВО и 1663 члена семьи. Если в семье есть маленькие дети, предоставляются социальные няни. Социальные контракты с ветеранами тоже заключаются в приоритетном порядке.

— На сегодня домой вернулись

2 700 бойцов. При этом 83 человека отказались от взаимодействия, и это для нас проблемная зона. Вопросы там разные — алкогольная зависимость и прочие, ведь это огромный стресс для человека. Мы по ним работаем, — заверила Ленара Иванова.

Санатории нуждаются в развитии

— Санаторно-курортное лечение проходят участники СВО или члены их семей, близкие погибших героев. Сначала в программе участвовали только государственные санатории, затем подключились и другие, — сообщила вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Всего санатории уже приняли 8 366 участников СВО и членов их семей, в том числе 3 209 человек — в нынешнем году. При этом им не нужно заранее оформлять санаторно-курортную карту. Забронировать путевку можно любым удобным способом: позвонить в санаторий, обратиться в фонд «Защитники Отечества», наше министерство, сделать это через Госуслуги, пояснила спикер.

Пока санатории с потоком справляются. Но когда СВО закончится, количество возвращающихся бойцов возрастет в десятки раз.

— Необходимо расширение номерного фонда. Также требуется повышение квалификации персонала, модернизация корпусов, закупка реабилитационного оборудования, обеспечение доступной среды, — подчеркнула Наталья Полянская.

Юридический десант

В муниципалитетах работают 120 социальных координаторов. За два с половиной года принято 125 тысяч обращений, из них 94 процента вопросов решено, отметила руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РБ, депутат Госсобрания Гульнур Кульсарина.

— На первом месте стоят юридические вопросы. Боец, который пришел с передовой, не думает о психологе или врачах. Ему нужно уволиться, оформить документы, социальные гарантии и выплаты и, конечно, помочь своей семье, — пояснила она.

В районы еженедельно выезжает юридический десант. На приеме уже побывали 3,5 тысячи человек, принято шесть тысяч обращений. Также проводятся встречи с матерями погибших по увековечению памяти героев. На уровне республики принято решение о создании в каждом муниципалитете памятника участникам СВО.

Второй важный момент — адаптация жилья. Речь идет об оборудовании рабочего места, санузла, кухни, установке системы «Умный дом» и прочих вещах. Уже адаптировано жилье 50 ветеранов с инвалидностью, 86 домов и квартир обследовано, отправлено еще 200 заявок.

Более 750 ветеранов СВО, в том числе участников ЧВК, пока не получили статус ветерана боевых действий и не могут подать заявки на адаптацию. По оформлению вагнеровцев проведена работа, и вскоре вопрос решится.

Ветеранам выдают адаптивную одежду, велотренажеры, оборудование для занятий следж-хоккем, а также автомобили с ручным управлением.

— Надо расширить меры поддержки для семей бойцов, которые долгое время не выходят на связь, то есть без вести пропавших. Семьи приходят, оформляют розыскные карты, сдают геномный материал, и мы отрабатываем вопрос со всеми структурами. Но пока боец официально не найден, меры поддержки, как у семей погибших участников СВО, для них не действуют. Здесь нужен какой-то алгоритм, — отметила Гульнур Кульсарина.

Также нужны меры поддержки для семей действующих бойцов, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Речь идет о встрече жен военнослужащих из роддома, шефстве над детьми погибших участников СВО, тех же проводах в первый класс.

Еще один немаловажный вопрос спикер выделила отдельно.

— Много стало случаев появления после гибели военнослужащего «новых» родственников, претендующих на выплаты и наследство. Особую тревогу вызывает регистрация браков с бойцами путем введения их в заблуждение — они заключаются в спешке, под давлением. Эти браки ставят под угрозу имущественные права законных наследников — родителей и детей погибших, — подчеркнула Гульнур Кульсарина.

Преодолеть психологический барьер

— Основное направление работы нашего ведомства — это психологическая помощь бойцам и их семьям. Всего к нам обратились 812 участников СВО и девять тысяч членов их семей. Мы практикуем групповую терапию — она привлекательнее для мужчин, поскольку здесь снижается психологический барьер. И решается задача социализации: в мини-группе создается среда для контактов, — рассказал министр молодежной политики Вито Сабиров.

Проблемой руководитель ведомства назвал менталитет жителей: подавляющая часть обращение к психологу считает отклонением и пугающим фактором. Это приводит к негативным последствиям, особенно если речь идет о людях с посттравматическим синдромом, с которыми обязательно нужно работать.

Социализации ветеранов способствует их привлечение к профилактической и патриотической работе с молодежью, внедрение института наставничества. В ней уже участвуют более 1,5 тысячи участников спецоперации. Также разработана программа «Волонтеры-наставники», получившая федеральную поддержку. В следующем году обучение пройдут 50 ветеранов СВО, которых планируется вовлечь в просветительскую работу.

Льготные дрова

Муниципальную власть на слушаниях представлял глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов, и это был взгляд из глубинки.

— Кроме федеральных и республиканских мер поддержки мы стараемся оказывать свои. С каждым из бойцов, а это 450 человек, мы на связи. Встречаемся, обсуждаем вопросы, и чаще всего они просят помочь их семьям, — отметил глава района.

Два года из районного бюджета выделяется матпомощь для заготовки дров, общая сумма составила 2,5 млн рублей.

— Но, к сожалению, этот вопрос до конца не решен. Дрова выписываются на льготных условиях, но до дома бойцов их не довозят, — посетовал Рустам Шарипов.

Район выделил деньги на три телескопических пандуса для ветеранов с инвалидностью, на средства спонсоров ремонтируются заборы, закупается сено. Бойцы и члены их семей проходят лечение в санаториях. Но, увы, этой возможностью не могут воспользоваться жители района, чьи сыновья, участники СВО, прописаны в других регионах. Этот вопрос тоже нужно решать. А еще глава района попросил поддержать психологов, организовав для них централизованное обучение.

Добавим, что все поступившие предложения будут рассмотрены, и по итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации.