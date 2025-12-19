Деловая мечта

В республике, по официальной статистике, сегодня действует 141 тысяча субъектов малого и среднего предпринимательства. Причем работу свою они ведут в самых разных сферах экономики: от производства до оказания услуг.

И как бы мы ни сетовали на трудные времена, в малый бизнес приходит все больше людей. По данным министерства предпринимательства и туризма, количество таких предприятий в регионе выросло за год на 4,6 процента.

Осознанный риск

Глава ведомства Светлана Верещагина указывает на «качественное развитие нашего предпринимательского сектора».

— Мы продолжаем работать над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса благодаря различным мерам господдержки, включая реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»», — говорит министр.

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве за год выросло более чем на 11 процентов: на сегодня в Башкирии, где численность населения составляет четыре миллиона человек, в этой сфере трудятся практически 650 тысяч ее жителей.

Понятно, что в это количество входят и так называемые самозанятые. И ни для кого не секрет, что таким образом владельцы предприятий минимизируют расходы, предлагая своим сотрудникам перейти в этот разряд. Однако остается фактом, что и подрастающее поколение все чаще отдает предпочтение собственному делу, а не работе в «трудовом коллективе».

По мнению экспертов, этот тренд в последние годы развило и окончательное восстановление после ковидного периода. Между тем активизации в сфере МСП содействуют и меры поддержки со стороны государства.

— Говорят, мечта каждого начинающего кондитера — открыть собственное кафе-кондитерскую, — говорит белебеевский предприниматель Саида Абуева. — Меня она «догнала» уже в то время, когда вышла, можно сказать, на промышленные масштабы производства. В принципе, могла бы обойтись и без собственной кофейни. Но мечты детства нужно воплощать в жизнь, без этого она будет пресной.

Саида Абуева в свое время получила 150 тысяч рублей от местного Центра занятости на открытие бизнеса.

— И пусть эти деньги не сыграли решающей роли, положителен уже сам факт того, что власти поддерживают людей в решении заняться собственным делом, — говорит она. — Цена профессиональной кофемашины оказалась в три раза выше той суммы, которую нам выделили, но ведь никто и не ждал, что нам покроют все расходы.

Бизнес — это риск, на который нужно идти осознанно.

Без помощи семьи не обойтись

В администрации Белебеевского района нам рассказали, что малое и среднее предпринимательство в муниципалитете развивается динамично.

— Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сферы деятельности, — говорит замглавы администрации Татьяна Горденко. — На середину декабря в районе действуют 2198 субъектов малого и среднего предпринимательства: 406 микропредприятий, 48 малых, восемь средних, 1736 индивидуальных предпринимателей.

По словам нашей собеседницы, основную массу по-прежнему составляют те, кто занимается торговлей: таких порядка 40 процентов.

— Привлекательность этой сферы объясняется прежде всего относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом, — говорит Татьяна Горденко. — Удельный же вес предприятий обрабатывающих производств составляет 7,8 процента, строительства — 6,2, транспорта и связи — 5,1 процента.

Численность занятых в предпринимательской деятельности в Белебеевском районе выросла фактически до 23 тысяч человек. Оборот субъектов МСП с начала года тоже несколько увеличился, хотя и оказался ниже текущей инфляции: его индекс составил 103,5 процента.

В сферу малого бизнеса многие входят смело, бывает, обжигаются, ведь не у всех выстроенная в голове картинка совпадает с реальностью, и тогда приходится закрывать дело. Но, по статистике, тот, кто хоть раз попробовал трудиться на «вольных хлебах», рано или поздно возвращается на «свое поле». Конечно, помогает и поддержка близких.

— Без их активного участия в моей судьбе я бы никогда не смогла заняться любимым делом, — говорит Саида Абуева. — Папа, Саид Багаутдинович, всегда поддерживал мои начинания, даже когда другие сомневались. Муж Эмир — врач, но в свободное время помогает развозить по адресам заказы. И даже старшего сына привлекаю к работе, несмотря на юный возраст, он нарабатывает в нашем кафе навыки бариста.

По признанию Саиды, она с детства любила печь торты, пирожные. И хотя получила совсем другое образование, организаторские качества, впитанные во время получения высшего образования, очень пригодились.

— Увлечение детства я пронесла через годы, угощала лакомствами родных, знакомых, — вспоминает Саида Саидовна. — Они удивлялись, почему я не продаю эти вкусности. «Их обязательно будут заказывать», — говорили они. Так, я с помощью интернета и занялась тем, чем всегда хотела.

Из кухни — в цех

Продажи действительно росли. Однажды получилось так, что домашняя кухня перестала справляться с объемами заказов.

— В то время я занялась свадебными тортами, — говорит предприниматель. — А они должны быть свежими, их заранее не приготовишь. И когда стали заказывать по пять огромных четырехъярусных свадебных тортов, пришлось арендовать цех. Так я вышла на промышленный уровень.

Саида Абуева рассказала нам, что приготовление свадебных тортов требует не только навыков кондитера, но и владения мастерством столяра.

— Каждый торт — произведение искусства, а потому велика опасность не довезти его до праздничного стола, — объясняет предприниматель. — Поэтому я научилась работать со строительным инструментом, чтобы создать крепкий каркас, на котором и будет крепиться кондитерское чудо.

Своим опытом Абуева активно делилась с последователями.

— В чате у меня просили советы, показать, что делать в тех или иных случаях, — вспоминает она. — Так я еще и в преподавателя кондитерского дела превратилась. Но сейчас у меня совсем нет времени: нужно было выбирать — развивать свое дело или заняться преподаванием. Я выбрала первое.

Место встречи — кафе

Сейчас предприниматель не только поставляет свою продукцию по торговым точкам Белебея и окрестных районов, но и вышла на рынки Октябрьского и Уфы. Открытие собственного кафе, как уже говорилось, стало воплощением мечты детства.

— Обычно с этого начинают, а потом выходят на объемы, — говорит Абуева. — У меня же получилось наоборот. Подвернулось пустое помещение на оживленной улице в центре города, грех было этим не воспользоваться.

Как вспоминает предприниматель, пришлось вложить в обустройство уютного места отдыха горожан много сил и средств.

— Совершенно «убитое» было помещение, бывший магазин, — вспоминает она. — В Уфе нашла дизайнера, плотно с ней работали; я говорила, что хочу получить в конечном итоге. Вроде получилось.

По словам предпринимателя, в малых городах развивать кафе-кондитерские трудно, а в сельских райцентрах — скорее и невозможно.

— Менталитет в этих краях очень отличается от южных регионов, — говорит она. — Мы родом из Дагестана, хотя и живем уже много лет в Башкирии. На моей родине многие по вечерам готовы посидеть со знакомыми в кафе, съесть пирожное, обсудить последние новости. Часто такую картину можно увидеть в Краснодарском крае, в городах-миллионниках. В регионах с суровым климатом люди реже выходят из дома… Но вот что я заметила: наша кондитерская открылась год назад, и поначалу главным образом среди клиентов была молодежь. Теперь же становится все больше людей старшего возраста: приходят для деловых бесед мужчины, женщины встречаются с подругами, что-то активно обсуждают. То есть наше кафе становится местом встречи разных людей. И это радует, потому что хочется, чтобы они оставили все проблемы за спиной и наслаждались текущим моментом — жизнь не такая длинная, нужно ценить каждый ее миг.

У кофе есть душа

В кафе Саиды Абуевой работают несколько бариста.

Вот Дарья Фролова — родом из Казани. Девушка уже успела поработать в столице соседнего региона, пока судьба не привела ее в небольшой башкирский городок. И то, что здесь как раз открылась кондитерская с авторскими пирожными и вкусными напитками, она считает удачей.

— Я опытный бариста, — без тени смущения заявляет Дарья. — Конечно, нет предела совершенству, но могу сказать, что ряд секретов уже освоила.

По словам Даши, на приготовление вкусного кофе оказывают влияние мелочи.

— Даже от настроения бариста многое зависит, — говорит она. — Так что уж говорить о качественной обжарке зерен, мастерском помоле… Теперь сильно помогают кофейные автоматы, но без души и легкой руки бариста нужного напитка вы не получите.

Сейчас у предпринимателя Саиды Абуевой работают несколько человек, но приготовление тортов и пирожных она никому не доверяет.

— Это мои авторские работы, — говорит она. — Я сама пришла к нужной рецептуре, дизайну продукции, поэтому сама и должна их готовить. В случае чего, все претензии ко мне.

Кроме того, Абуева заметила, что люди стали выбирать национальные пироги — их много заказывают не только на праздники, но и для вечерних трапез дома.

— Мне нравятся пироги с мясной начинкой, хотя и другие очень вкусны, — поделилась впечатлениями с «РБ» покупательница Гульнара, с которой мы разговорились.

— Дагестанские чуду несколько отличаются от осетинских пирогов, — говорит Саида. — Впрочем, так и должно быть. У каждого народа есть свои фирменные блюда, знакомство с которыми расширяет наши представления о большой Родине. Чем чаще мы будем общаться, перенимать лучшие традиции, тем крепче становится дружба. В этом я вижу смысл своего бизнеса, к которому шла с самого детства.