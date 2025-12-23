Башкирия вошла в ТОП-10 самых привлекательных для туристов регионов России

Индекс был рассчитан Международным аналитическим центром устойчивого развития туризма Высшей школы бизнеса РУДН совместно с туристической платформой «Погнали!». Он оценивает уровень развития внутреннего и въездного туризма, а также потенциал регионов для путешественников.

Министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина прокомментировала успех региона: «Вхождение Башкортостана в ТОП‑10 – это не только признание природной красоты и культурного наследия нашей республики, но и проводимой в регионе работы по развитию туристской отрасли, которая ведется совместно с бизнесом, муниципалитетами и профессиональным сообществом. Этот результат подтверждает, что подход к формированию разнопланового туристического продукта – от этнографических и гастрономических маршрутов до активного экотуризма – находит отклик у путешественников».

За год сводный показатель Башкирии вырос с 0,40 до 0,44 балла. Республика делит девятую позицию со Ставропольским краем и Кузбассом.

Лидеры рейтинга:

Москва

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Республика Татарстан

Московская область

Калининградская и Свердловская области

Нижегородская и Архангельская области

Республика Дагестан, Мурманская и Ростовская области

Республика Башкортостан, Ставропольский край, Кузбасс

Ульяновская и Ярославская области

Индекс туристической привлекательности призван помочь туристам в выборе направлений для отдыха, а региональным властям — выявить точки роста для дальнейшего развития отразии.

Фото: пресс-служба правительства РБ.