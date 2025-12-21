Есть такая профессия — людей спасать

Неизвестно, где нас может настигнуть несчастье, но в любой тревожной ситуации на помощь приходит спасатель. А на счету начальника караула нефтекамской пожарно-спасательной части № 37 Дмитрия Соснина сотни спасенных жизней — набралось за десять с лишним лет работы. Не раз он попадал в информационные ленты и на полосы газет. То станет победителем в профессиональном конкурсе, то отличится в деле. Недавно вот снова «засветился».

Счёт на минуты

Пожар на улице Нефтяников произошел в один из ноябрьских вечеров. Загорелась квартира на втором этаже. В ней проживала одинокая пожилая женщина. Над ней в черном дыму задыхались еще две женщины — прикованная к постели бабушка и ее дочь. Перед прибывшими через четыре минуты на место происшествия пожарными стояла главная задача — спасти людей. Звено под руководством Дмитрия Соснина эвакуировало женщину со второго этажа, другое звено — ее соседок. По словам начальника части Алексея Мамыкина, счет шел на минуты, так как квартира горела открытым пламенем, по подъезду распространялся удушливый, едкий дым. К счастью, благодаря оперативной и слаженной работе спасателей обошлось без человеческих жертв.

Кстати, Алексей Мамыкин обратил на Дмитрия внимание еще будучи преподавателем машиностроительного колледжа, где тот учился по специальности «Пожарная безопасность».

— Он у нас в передовиках: в конкурсах участвует, занимает призовые места. Прошел путь от пожарного до начальника караула, недавно стал лучшим начкаром по республике. Принимал участие в тушении крупных пожаров в Нефтекамске, когда горел центральный рынок, и вот недавно на улице Нефтяников спасли трех женщин, — говорит начальник части. — А ведь не каждый может здесь работать. Для этого надо иметь особое состояние души. Некоторые приходят, поработают немного, понимают, что это не для них, и уходят. Наша работа сопряжена с постоянной опасностью и риском.

Сам Дмитрий добавляет, что спасатель должен не только быть бесстрашным и отзывчивым, но и уметь быстро реагировать, адаптироваться к любым обстоятельствам, быть сильным и физически, и морально, так как часто приходится видеть чью-то смерть и горе людей.

А вот недавний случай. Дело было в октябре, столкнулись два автомобиля. В одном водитель погиб сразу, с ним ехали его брат с супругой и ребенком. Все получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Когда спасатели заглянули в салон, то увидели, что там есть кое-кто еще. Испуганный песик, забытый хозяевами в спешке и шоковом состоянии, забился в угол. Дмитрий не смог остаться равнодушным. Пес переночевал в части, а наутро спасатель показал его ветеринару. Подлеченного пса он решил вернуть хозяевам. По информационным сообщениям сотрудники МЧС выяснили их адрес. Дмитрий привез по нему собаку и передал ее им лично в руки. Те, конечно, были опечалены смертью родственника в ДТП, но возвращению питомца обрадовались, поблагодарили.

А пару лет назад мы публиковали другую историю — про то, как он с коллегами спас в пожаре кота и собаку. Между прочим, спасать животных в обязанности сотрудников МЧС не входит. Но если есть шанс, как пройти мимо?

Рискуя собой

Дмитрий родился и вырос в Нефтекамске. В детстве жил в километре от этой пожарной части и с друзьями часто наведывался сюда. Пожарные не прогоняли любопытных мальчишек, наоборот, привечали, угощали чаем с конфетами, показывали машины, снаряжение.

Образ доброго пожарного запечатлелся в детской душе, и, когда пришло время выбирать профессию, Дмитрий долго не думал. Тем более что всегда был спортивным, активно занимался легкой атлетикой, футболом и даже скелетоном. Сразу после армии его приняли на работу в эту же пожарную часть.

Первые пять лет служил пожарным и за это время дважды становился победителем республиканского конкурса «Лучший по профессии», в 2019 году был назначен на должность командира отделения и снова побеждал, с прошлого года он начальник караула. Что прибавило не только почета, но и ответственности.

Дмитрий хорошо помнит свой первый выезд на происшествие. На заправочной станции горел автобус. Перед глазами — белая пелена, в сердце — волнение и страх, была угроза взрыва. Но старшие товарищи не дали растеряться, поддержали начинающего коллегу, по ходу дела объясняя, что и как нужно делать. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Но так, к сожалению, происходит далеко не всегда, и первые несколько лет молодому спасателю было тяжело принять, что не все в его силах. Одним из первых происшествий с пострадавшими в его практике стало ДТП на въезде в Нефтекамск.

Помощь спасателей понадобилась, чтобы извлечь девушку из покореженного автомобиля. Ее так сильно зажало металлом, что пришлось вырезать с помощью специального оборудования, а через неделю она умерла в реанимации.

Но на первом месте среди происшествий все-таки стоят пожары, они происходят чаще.

— Люди беспечны, думают, что с ними ничего такого не случится. А если уж человек находится под воздействием алкоголя, то и вовсе не думает ни о чем. Нетрезвый человек может закурить в постели, что нередко становится причиной пожара и смерти. ЧП происходят и в неблагополучных семьях, поэтому мы и проводим профилактические рейды перед новогодними и майскими праздниками, предупреждаем и памятки раздаем, — говорит Дмитрий.

По его наблюдениям, чаще всего люди в пожаре гибнут из-за паники и самонадеянности, когда принимаются тушить огонь самостоятельно. Нередко пожарные находят на пепелище тела с ведрами или шлангом в руках. Угарный газ очень коварен —достаточно двух-трех вдохов, чтобы перестать дышать навсегда. Тем более в современных домах много пластика, который при горении выделяет ядовитые вещества. И, конечно, спасателей не перестают удивлять люди, которые, став очевидцами пожара, первым делом включают видео, забывая про спасительный звонок в 112.

Наиболее уязвимые категории — старики и инвалиды, они не могут самостоятельно выбраться из зоны возгорания, да и дети нередко прячутся от огня в укромных местах. Для Дмитрия и любого пожарного счастье, когда происшествие обходится без погибших.

— Однажды тушили пожар на улице Ленина, 25. Горела квартира на первом этаже, но густым дымом заволокло весь подъезд. Я работал на автолестнице. На шестом этаже в окне задыхались мать с ребенком. Поднялся к ним, а она не может его отпустить, боится. Я ребенка забрал, прижал к себе одной рукой, а другой держался за лестницу. Малыш от страха брыкался. Так и спустились, водитель подстраховал, забрал мальчика. Потом его матери помогли спуститься на землю. Все остались живы и здоровы тогда, слава Богу, — рассказал он.

Таких историй у него сотни, можно книгу написать. Но всегда за кадром остается тот риск, которому подвергаются сами пожарные. Они могут провалиться в прогар, быть придавленными обвалившейся балкой, задохнуться, заблудившись в дыму, где видимость нулевая, зачастую есть угроза взрыва газового баллона, осколки которого разлетаются в радиусе 250 метров. В таких ситуациях срабатывает братство — один за всех и все за одного.

— Вместе зашли на пожар, вместе должны выйти, — резюмирует Дмитрий.

В молодой семье Сосниных подрастает сыночек. Пожарные часто бывают в детском саду, который он посещает. Как-то, когда Дмитрий был в отпуске, прошло очередное мероприятие с участием сотрудников МЧС. «Где же твой папа?» — шутя поинтересовались они у мальчонки. «На работе, на базе», — ответил он. «Да нет его там, он же в отпуске, дома». «А почему же я тогда в детском саду?» — растерялся малыш. Вот такая смена подрастает. Но Дмитрий считает, что ребенок сам должен выбрать свой путь, навязывать свое решение ни к чему. Вот он же сам когда-то взял и решил, что обязательно будет спасателем.

ВАЖНО

- следить за состоянием электропроводки;

- не оставлять топящуюся печь без присмотра и не перекаливать ее;

- не перегружать электросеть, включая несколько мощных приборов в одну розетку;

- установить пожарный извещатель, который оповестит о пожаре громким звуком. Не забывайте менять в извещателе батарейки примерно раз в год.

КСТАТИ

Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, — одна из самых частых причин пожаров. Не оставляйте непотушенную сигарету, в местах для курения предусмотрите пепельницу, лучше с водой.

В МЧС сообщают, что максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-420°С, время тления составляет 4-8 минут. Сигарета имеет температуру 310-320°С, время тления — 26-30 минут. Сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как такового нет, человек получает отравление продуктами горения.