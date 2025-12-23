Башкирия находится в фокусе внимания федерального центра

Отвечая на вопрос журналиста агентства «Татар-информ» о развитии ислама, Владимир Путин отметил и положительный опыт Башкирии в поддержании традиционных конфессий и духовных ценностей. В частности, в Уфе на протяжении многих лет развивается Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России.

«То, что в Татарстане возникла академия — это очень важное решение. Очень важно, что мы у себя, на своей территории можем готовить специалистов в области ислама. У нас то же самое и в Башкортостане развивается. Мы как поддерживали, так и намерены поддерживать все традиционные религии Российской Федерации», — сказал глава государства.

Журналист ИА «Башинформ» Ляйсан Закирова задала вопрос о международном сотрудничестве на примере индустриального парка, который строится в Душанбе. Соглашение о его создании заключили в марте правительства Российской Федерации и Республики Таджикистан. Участие в реализации проекта принимает и Корпорация развития Башкортостана.

«Я, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас этот проект по созданию технологического парка в Таджикистане, но уверен, просто не сомневаюсь, что Башкортостан с его развитой технологической базой, промышленной базой сыграет нужную роль и добьется всех целей, которые перед собой ставит. Прошу федеральное правительство, если в этом есть необходимость, вас поддержать», — ответил во время прямой линии глава государства.

А мама погибшего на СВО бойца из Белорецка после обращения на «Итоги года с Владимиром Путиным» получила долгожданную награду своего сына. Сын Людмилы Орловой, старший прапорщик Артем Соколов ушел на СВО добровольцем. Он героически погиб 10 мая 2024 года, под артиллерийским огнем удерживая позиции освобождавших город Часов Яр боевых товарищей. Посмертно был награжден медалью «За отвагу», но награда оставалась в Ростовской области. И только после звонка в эфир родные героя получили долгожданную медаль.

Не единожды президент России демонстрировал особое отношение к Башкортостану. Это выразилось не только в реализации важных инфраструктурных проектов, но и просто в человеческом участии. Так участнику специальной военной операции из Уфы Ильдару Филоретовичу Суфиярову по личному ходатайству главы Башкирии Радия Хабирова Указом Президента России в августе 2024 года посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Эта история потрясла всю республику. Старший лейтенант командовал вторым мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». 12 апреля прошлого года при выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Боец Суфияров остался один под жестокими атаками врага. И тогда он подорвал гранатой себя и трех солдат ВСУ.

Также Указом президента России Владимира Путина 57-му мотострелковому полку, в составе которого действует Башкирский батальон имени Героя России Александра Доставалова, присвоено почетное наименование «гвардейский». Высокой чести полк удостоен за массовый героизм и мужество, которые личный состав проявил на полях сражений.

Напомним, что добровольческий башкирский мотострелковый батальон имени Героя России, уроженца Уфы Александра Доставалова сформировался в 2022 году. Торжественная церемония проводов подразделения состоялась в июле того же года.

Фото: скрин прямого эфира «Итоги года с Владимиром Путиным».