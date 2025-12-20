После обращения к Путину мама из Белорецка получила награду погибшего в СВО сына

Когда в колл-центр Прямой линии позвонила Людмила Орлова из Белорецка, незрячий ветеран СВО Дмитрий Шарапов, работающий в составе редакционной группы, не смог пройти мимо. Он услышал в голосе матери то, что невозможно оставить без ответа, и взял ситуацию под личный контроль.

Людмила Викторовна рассказала оператору Народного фронта, что уже несколько месяцев не может получить государственную награду, к которой ее сын был представлен посмертно.

Старший прапорщик Артём Соколов ушел на СВО добровольцем. Он погиб 10 мая 2024 года, выполняя боевые задачи в составе штурмовой группы под городом Часов Яр. Под артиллерийским огнем он удерживал боевые позиции освобождавших город бойцов и пал смертью храбрых.

О том, что сын награжден медалью «За отвагу», мама узнала ещё в марте. Но сама награда до семьи так и не дошла. Медаль находилась в Ростовской области, а мама бойца проживает в башкирском городе Белорецке. Никто не взялся довезти до матери награду…

После обращения на «Итоги года с Владимиром Путиным» и вмешательства Народного фронта справедливость восторжествовала, и родные героя получили долгожданную медаль.

Для семьи Артёма Соколова — это не просто награда. «Это память о сыне, его подвиге и мужестве», — сказала Людмила Викторовна. Самая дорогая реликвия для семьи героя.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта.