19 Декабря , 18:05

Опыт Башкирии по созданию технопарков будут транслировать на другие страны

Владимир Путин заверил, что наработки региона найдут широкое применение.    

В ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиру Путину поступил вопрос от журналиста ИА «Башинформ» Ляйсан Закировой. Она поинтересовалась, будет ли транслироваться опыт республики по созданию технопарков на другие дружественные нам страны.
Ее интерес к данной теме закономерен — в настоящее время идет создание российско-таджикистанского индустриального парка. Оператором этого проекта со стороны России выступила Башкирия.

— Уже несколько лет мы занимаемся созданием подобной структуры и в Египте, в районе Нила, — сказал Владимир Путин. – На мой взгляд, это должно привести к серьезным экономическим результатам для обеих сторон.  Подобные проекты мы рассматриваем в ряде других государств-партнеров.  Безусловно, опыт Башкирии с ее развитой технологической и промышленной базой будет использован в этой работе.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
