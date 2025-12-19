Опыт Башкирии по созданию технопарков будут транслировать на другие страны

В ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиру Путину поступил вопрос от журналиста ИА «Башинформ» Ляйсан Закировой. Она поинтересовалась, будет ли транслироваться опыт республики по созданию технопарков на другие дружественные нам страны.

Ее интерес к данной теме закономерен — в настоящее время идет создание российско-таджикистанского индустриального парка. Оператором этого проекта со стороны России выступила Башкирия.

— Уже несколько лет мы занимаемся созданием подобной структуры и в Египте, в районе Нила, — сказал Владимир Путин. – На мой взгляд, это должно привести к серьезным экономическим результатам для обеих сторон. Подобные проекты мы рассматриваем в ряде других государств-партнеров. Безусловно, опыт Башкирии с ее развитой технологической и промышленной базой будет использован в этой работе.