Положительная реакция

Россия — богатая недрами страна. Другое дело, что уходят они за границу в основном в виде сырья, хотя могли бы принести больше дохода, перерабатывай мы их здесь в продукты с добавленной стоимостью. А для этого необходимы прорывные решения, подкрепленные научными изысканиями. Поэтому руководство страны и ставит перед регионами задачи по достижению технологического суверенитета и опережающему развитию научно-технологической сферы. Башкирия в этом плане имеет хороший задел, оставленный нам прошлым поколением, который необходимо не только сохранить, но и усиленно развивать, считают эксперты.

Нужен прогресс в химической отрасли

В начале февраля состоялось совещание, которое президент России Владимир Путин посвятил развитию отечественной химической промышленности. В нем приняли участие ключевые представители экономического блока правительства, бизнеса и институтов развития: первый вице-премьер правительства страны Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов, председатель совета директоров АО «Росхим» Игорь Ротенберг, а также председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Президент подчеркнул системообразующую роль химической промышленности в экономике страны. По его словам, продукция отрасли востребована практически во всех ключевых секторах — от строительства, энергетики и агропромышленного комплекса до ЖКХ, фармацевтики и электроники. Владимир Путин отметил, что при наличии мощной ресурсной и сырьевой базы приоритетом остается создание современных высокоэффективных производств. «Ресурсов у нас достаточно, сырьевая база хорошая. Нужно, чтобы все это работало на высокотехнологичных решениях», — подчеркнул президент.

Глава государства считает, что в этих вопросах необходимо долгосрочное стратегическое планирование. Президент указал, что устойчивое развитие химической отрасли невозможно без комплексного подхода и тесной координации усилий государства, бизнеса, регионов и научных центров. Именно в этой логике реализуется национальный проект «Новые материалы и химия».

Он напомнил, что до 2030 года в России планируется реализовать проекты по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов. Существенный акцент сделан на развитие мало- и среднетоннажной химии, которая имеет критическое значение для технологического суверенитета и импортозамещения. Параллельно частные компании уже реализуют и планируют масштабные инвестиционные программы.

В ходе совещания обсуждались перспективы разработки и освоения новых технологий и продуктовых линеек, а также дополнительные меры, необходимые для повышения эффективности работы отрасли. В числе ключевых тем — развитие производственной инфраструктуры, экспортной логистики и укрепление позиций российских химических компаний как на внутреннем, так и на международных рынках.

База для роста есть

Сейчас в Башкирии планируются амбициозные проекты по поддержке научно-образовательной и технологической отраслей региональной экономики. Одним из таких проектов должно стать инициированное главой республики Радием Хабировым создание современного технопарка.

— Учитывая особую актуальность химического направления для нашей республики (нац­проект «Новые материалы и химия» включен в пул 12 первоочередных мегапроектов России), а также особенности химического блока технопарка и повышенные требования к его инфраструктуре, считаю целесообразным вариант создания отдельного предприятия — химического парка, назовем его «Химпарк», как сетевой составляющей «большого» технопарка на приспособленной для него площадке, — отметил в беседе с «РБ» доктор технических наук профессор Эльшад Теляшев.

По мнению эксперта, наиболее удобным местом для создания «Химпарка» служит территориально-имущественный комплекс АО «Институт нефтехимпереработки» (ИНХП).

Тут следует рассказать об истории этого института. В этом году исполняется 70 лет с момента его создания, и за эти десятилетия он пережил как взлеты, так и падения. И если период советской плановой экономики отличался стабильностью, то последующее безвременье, в которое погрузилась вся страна, не могло не сказаться и на деятельности ИНХП.

Впрочем, в переходный период были приняты успешные решения, позволившие найти нишу в рыночной экономике, перейти к самофинансированию за счет заказов по проектированию и инжинирингу. С начала 2000-х годов здесь, как и во всей нефтеперерабатывающей отрасли, шла собственная модернизация: буквально перед обрушившимся на Россию санкционным валом институт успел приобрести и установить в лабораториях уникальные приборы и оборудование. По оценкам специалистов, подобный комплекс — единственный в стране такого уровня.

Кстати, Эльшад Теляшев в то время руководил этим институтом и не понаслышке знает, какими возможностями он обладает при умелом ведении хозяйства. К сожалению, после 2015 года случилось резкое снижение инвестирования в нефтеперерабатывающую отрасль, а еще институт вывели из списка стратегических объектов и начали его приватизацию. Не будем сейчас давать оценку тем событиям — результат, как говорится, налицо. Скажем только, что приватизация по тому сценарию ни к чему хорошему не привела: сейчас ИНХП нарастил долги перед кредиторами, имеет задолженность по налогам и заработной плате.

— Материальные активы, переданные в пользование АО ИНХП региональным минземимущества, не используются и находятся под угрозой выхода из строя, — дает оценку ситуации Эльшад Теляшев.

Впрочем, потенциал у института есть. И в этом уверены как Эльшад Теляшев, так и в правительстве республики.

— Я беседовал с главой республики Радием Хабировым и вынес убежденность в том, что нынешние региональные власти — по-настоящему государственники. Они поддерживают идею создания в Башкирии высокотехнологичного химического парка, объединяющего науку и производство, — говорит профессор. — Реализация этого проекта одновременно позволит создать первый в России «Химпарк», эффективно использовать имеющийся потенциал без значительных вложений, сконцентрировать профильную госсобственность, поддержать вузы дополнительными специализированными площадями, интегрировать отраслевую и вузовскую науку.

По его мнению, потенциальные активы для консолидации в составе нового предприятия — «Химпарка» — определены: уникальный приборно-аналитический комплекс, приобретенный в рамках федеральных грантов, находящийся в собственности республики, и территориально-имущественный комплекс АО «Институт нефтехимпереработки», к которому физически привязаны приборы и пилотные установки, находящийся в залоге за ранее полученные займы у АО «Региональный фонд». Иными словами, все это и так государственное, следует лишь вернуть его обратно.

— Возврат займа институтом вместе с набежавшими процентами в настоящее время нереален, — считает Эльшад Теляшев. — Он составляет почти полмиллиарда рублей. Переход залога за заем — территориально-имущественного комплекса — в собственность АО «Региональный фонд» возможен после соответствующих судебных процедур в рамках идущего банкротства АО ИНХП, где АО «Региональный фонд» имеет преимущество как залогодержащий кредитор. Передача приборно-аналитического комплекса, принадлежащего республике, в новую компанию не представляет сложности.

Связать производство с наукой и образованием

Концепция проекта подразумевает создание совместного предприятия с участием республики, где у нее будет 49 процентов. Есть и потенциальный якорный профильный инвестор с долей в 51 процент, готовый вложить в предприятие паритетные вложению региона финансовые и материальные средства. На сегодня это ООО «НПО Еврохим». Инвестор уже вышел с соответствующим обращением к главе республики, где определил стратегию на годы вперед. В настоящий момент, в соответствии с поручением Радия Хабирова, идет проработка вопроса профильными ведомствами.

«Еврохим» работает на рынке инновационных химических проектов уже более 30 лет, зарегистрировав порядка 20 патентов на изобретения и полезные модели. В компании отметили, что с 2008 года активно занимаются импортозамещением, разрабатывая технологии производства «под ключ» — до внедрения в производство.

В середине января в правительстве республики провели видеоконференцию с потенциальным инвестором. От региона в ней участвовали два вице-премьера, представители профильных министерств и ведомств. Не будем бежать впереди паровоза — здесь еще много организационной работы, но стороны подтвердили «актуальность необходимости сохранения и эффективного использования специализированного имущества РБ в области научно-исследовательской деятельности... с вовлечением в систему интегрального взаимодействия вузов, научных организаций и предприятий промышленной индустрии, в том числе в системе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня».

А это значит, что с учетом особой актуальности химического направления в создании новых материалов, высветившейся с началом СВО, во властных структурах появилось понимание целесообразности выделения химического блока Евразийского НОЦ в отдельную сетевую структуру. При этом сконцентрировать в ней все профильные образовательные, научные и производственные компетенции, включив инфраструктурные, приборно-аналитические, пилотные, опытно-промышленные и промышленные базы республики в технопарк «Химпарк».

Мы поинтересовались у Эльшада Теляшева: не проще ли создать такой «Химпарк» на пустом месте, не погружаясь в судебные разбирательства, которые еще предстоят?

— Химический блок требует кратно больших вложений в инфраструктуру и оснащение, чем составляющие других технопарков при создании его на пустом месте, — ответил профессор. — Подсчитано, что на это потребуется до 350 млн долларов государственных средств. Будем реалистами: сегодня таких денег у нас нет. Так что государству необходимо лишь вернуть принадлежащее ему: территориально-имущественный комплекс института находится в залоге в АО «Региональный фонд» — значит, можно получить его через соответствующие судебные процедуры в рамках банкротства института в счет долга у частников. Ведь если человек взял деньги в долг под залог имущества и не вернул их в срок, то банк незамедлительно забирает залог. Что мешает правительству в лице АО «Региональный фонд» сделать то же самое? Кроме того, уникальное оборудование нельзя перенести: его устанавливали специалисты, приезжавшие из недружественных теперь стран, из фирм — мировых лидеров в этой сфере. Приборы на порядок ниже классом, конечно, можно приобрести, но что это даст для технологического прорыва?

По словам Эльшада Теляшева, уникальный приборно-аналитический комплекс также принадлежит республике и находится на площадях института в пользовании — располагается физически на залоговой территории.

— Коллектив уникальных специалистов института может продолжать работать в новой структуре, — говорит профессор. — Мало того, большая часть ключевых специалистов ИНХП готова работать в новых условиях.

Кроме всего, инициаторы проекта предлагают создать на паритетных условиях с государством сетевой межвузовский химический парк в составе «Химпарка» и Евразийского НОЦ на основе аналитического, пилотного, программного обеспечения образовательных и научных организаций и корпоративных профильных центров.

— Все вузы республики, интегрированные в Евразийский НОЦ, имеют в своем составе подразделения химического профиля, — говорит Эльшад Теляшев. — Образовательный процесс химического профиля, научно-исследовательская работа, прикладные задачи, микро- и малотоннажное опытное производство нуждаются в специально оборудованной инфраструктуре. Создание такой инфраструктуры — весьма дорогостоящее мероприятие: затраты на лабораторное помещение, оборудованное системами приточно-вытяжной вентиляции, бытовой и промышленной канализации, подачи газов (воздух, метан, водород, азот, гелий), защищенного электрообеспечения, аварийной сигнализации, пожаротушения, а также специализированной лабораторной мебелью, в пять-семь раз превышают затраты на аналогичное аудиторное помещение. Приобретение дорогостоящего уникального аналитического оборудования, лабораторных и пилотных установок каждым вузом в отдельности практически невозможно, да и нецелесообразно.

При использовании территориально-имущественного комплекса АО «Институт нефтехимпереработки» в качестве базы для межвузовского химического технопарка затраты снижаются более чем в десять раз. Основной финансовой нагрузкой останется модернизация имеющихся площадей.

Добавим, что в сетевую структуру «Химпарка» предполагается включить все вузы Башкирии, научные организации химического профиля Академии наук РБ и Академии наук РФ, отраслевые НИИ и корпоративные научные центры предприятий химического профиля, расположенные на территории региона, малые и средние компании, производящие и перерабатывающие химическую продукцию.